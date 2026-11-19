Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
У Народној скупштини Републике Српске данас је спроведен поступак избора електора - ад хок чланова, који ће, заједно са народним посланицима, учествовати у избору делегата у Клуб хрватског народа и Клуб бошњачког народа у Вијећу народа Републике Српске.
У избору ад хок чланова учествовали су одборници у скупштинама општина и градова у Републици Српској из реда хрватског и бошњачког народа, а поступак је спроведен, у одвојеним процедурама, тајним гласањем за предложене кандидатске листе.
Изабрани ад хок чланови из реда хрватског народа, одборника из скупштина градова и скупштина општина у Републици Српској, који ће, заједно са народним посланицима из реда хрватског народа у Народној скупштини Републике Српске, формирати одговарајући клуб ради учешћа у избору делегата из реда хрватског народа у Вијеће народа Републике Српске су: Маријан Јовић, Елена Спасојевић, Жељко Зовкић и Ана Стојичић.
Абид Ковачић је изабрани ад хок члан из реда бошњачког народа, који ће, заједно са народним посланицима из реда бошњачког народа у Народној скупштини Републике Српске, формирати одговарајући клуб ради учешћа у избору делегата из реда бошњачког народа у Вијеће народа Републике Српске.
Прије гласања, помоћник генералног секретара Народне скупштине Дарко Милаковић је одборнике упознао са одредбама Изборног закона Босне и Херцеговине и Упутством о поступку спровођења посредних избора за органе власти у БиХ обухваћених Изборним законом БиХ.
Поступак избора су спровели чланови Радног предсједништва и Комисије за бројање гласова, изабрани из реда одборника, у присуству предсједнице Комисије за избор и именовање Народне скупштине Републике Српске Бојане Вокић, народних посланика, чланове ове комисије, генералног секретара Народне скупштине др Драгана Дакића, помоћника генералног секретара Народне скупштине др Тихе Б. Џакића и уз асистенцију запослених у Стручној служби Народне скупштине.
Србија
Прво обраћање Александра Чупића: Осудио напад на Лидију Вукићевић
Вијеће народа Републике Српске има четири клуба са укупно 28 делегата. Клубови делегата из сваког конститутивног народа броје по осам делегата, док Клуб делегата осталих народа броји четири делегата.
У случају да број чланова једног клуба делегата у Већу народа буде већи од броја представника у одговарајућем клубу Народне скупштине, додатни број делегата ће бирати клуб који ће се формирати у ту сврху из реда одборника у скупштинама општина у Републици Српској.
Избор електора – ад хок чланова из реда осталих народа, ради учешћа у избору делегата у Клуб осталих народа у Вијећу народа, који је био заказан за данас, 19. новембра, биће одржан у петак, 20. новембра 2026. године, са почетком у 11.00 часова, у Малој сали Народне скупштине (Напомена за медије: Омогућено снимање кадрова на почетку поступка. Предвиђено саопштење за јавност).
Друга редовна сједница Народне скупштине Републике Српске, на чијем предложеном дневном реду се, између осталог, налази избор делегата у Вијеће народа Републике Српске и Дом народа Парламентарне скупштине БиХ, заказана је за 1. децембар 2026. године.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч1
Република Српска
4 ч0
Република Српска
4 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму