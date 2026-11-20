Аутор:АТВ редакција
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У Народној скупштини Републике Српске данас је спроведен поступак избора електора - ад хок чланова, који ће, заједно са народним посланицима, на сједници Народне скупштине Републике Српске, учествовати у избору делегата у Клуб осталих народа у Вијећу народа Републике Српске.
У избору ад хок чланова учествовали су одборници у скупштинама општина и градова у Републици Српској из реда осталих народа, који су се тајним гласањем изјаснили за предложене кандидатске листе.
Изабрани ад хок чланови из реда осталих народа, одборника из скупштина градова и скупштина општина у Републици Српској, који ће, заједно са народним посланицима из реда осталих народа у Народној скупштини Републике Српске, формирати одговарајући клуб ради учешћа у избору делегата из реда осталих народа у Вијеће народа Републике Српске су: Никола Вукчевић, Горан Благојевић, Ане Михајлов и Жељко Радоњић.
Поступак је отворила предсједница Комисије за избор и именовање Народне скупштине Републике Српске Бојана Вокић, истакавши да се избор ад хок чланова спроводи у складу са одредбама Изборног закона Босне и Херцеговине и Упутства о поступку спровођења посредних избора за органе власти у БиХ.
Помоћник генералног секретара Народне скупштине Дарко Милаковић објаснио је одборницима процедуру избора ад хок чланова, начин формирања Радног предсједништва и Комисије за бројање гласова, те поступак предлагања кандидата, гласања и бројања гласова, нагласивши важност њиховог избора ради учешћа у избору делегата у Вијеће народа, у циљу спровођења резултата Општих избора и формирања органа власти у складу са Уставом и законом.
Вијеће народа Републике Српске има четири клуба, са укупно 28 делегата. Клубови делегата из сваког конститутивног народа броје по осам делегата, док Клуб делегата осталих народа броји четири делегата.
У случају да број чланова једног клуба делегата у Већу народа буде већи од броја представника у одговарајућем клубу Народне скупштине, додатни број делегата ће бирати клуб који ће се формирати у ту сврху из реда одборника у скупштинама општина у Републици Српској.
Друга редовна сједница Народне скупштине Републике Српске, на чијем предложеном дневном реду се, између осталог, налази избор делегата у Вијеће народа Републике Српске и Дом народа Парламентарне скупштине БиХ, заказана је за 1. децембар 2026. године.
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