Јавор: Све обећано испоштовано и реализовано

Извор:

СРНА

12.09.2025

18:10

Коментари:

0
Фото: АТВ

Градоначелник Приједора Слободан Јавор изјавио је да је у овом граду испоштовано и урађено све што су обећали предсједник Републике Милорад Додик и Влада, а био је приоритет.

Јавор је подсјетио да је послије мартовских поплава 10 милиона КМ одмах уплаћено за помоћ становништву и 5,5 милиона КМ за радове за одбрану од поплава.

Он је додао да је мост у Брезичанима, који су данас обишли предсједник Републике Српске и делегација Владе био једна од критичних тачака, али су сада радови ту у великој мјери завршени, 300 метара узводно и низводно је очишћено корито и за метар се продубила ријека Сана.

Указао је да је и на израду парапетног зида дужине готово километар у Туковима гдје је вода пробила насип, који се такође уклада у износ од 5,5 млиона.

Он је додао да је у насељу Гомјеница кључно подизање насипа на ријеци и такође израда парапетног зида у комбинацији са земљаним насипом у дужини од два километра од Гомјенице до Жегерског моста.

"То су кључни радови који ће сигурно заштитити град од евентуалних поплава", рекао је Јавор и додао да су Приједор у претходне четири године задесиле четири велике поплаве.

Захвалио је предсједнку Републике Српске и Влади, те додао да ће се и за наредни период одредити приоритетети када је у питању заштита од поплава.

Приједор

zaštita od poplava

Slobodan Javor

Коментари (0)
