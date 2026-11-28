Аутор:АТВ редакција
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Ирена Јолџић из СНСД-а саопштила је да неће поднијети жалбу на одлуку Централне изборне комисије (ЦИК) БиХ којом је одбијена њена кандидатура за Вијеће народа Републике Српске, иако сматра да је таква одлука правно неутемељена.
Јолџићева је навела да поједини портали већ неколико мјесеци полемишу о њеном националном изјашњавању на протеклим изборима, те да је након одлуке ЦИК-а, која још није правоснажна, одлучила да се обрати јавности.
"Као припадница хрватског народа изјаснила сам се по мајци, која је држављанка Републике Хрватске. Са тим националним изјашњењем била сам кандидат на општим изборима 2026. године, а кандидатску листу овјерио је управо ЦИК БиХ“, навела је Јолџићева.
Она је истакла да је исти ЦИК одбио њену кандидатуру за Вијеће народа Републике Српске, позивајући се на њено национално изјашњење из 2022. године.
"Сматрам да је таква одлука правно неутемељена: одредба на коју се позивају захтијева исто национално изјашњење унутар истог изборног циклуса, а моје изјашњење на општим изборима 2026. и приликом кандидатуре за Вијеће народа остало је исто“, поручила је Јолџићева.
Иако има право да у року од два дана поднесе жалбу Апелационом одјељењу Суда БиХ, Јолџићева је одлучила да то не учини.
Како је објаснила, такву одлуку донијела је водећи рачуна о тренутку у којем се Република Српска налази и потреби да се институције посвете формирању нове власти, усвајању буџета и обавезама према грађанима.
"Мој лични интерес никада неће бити испред интереса људи који живе у Републици Српској. Вјерујем да сам то показала током свих ових година рада, залагања и борбе за друге. Тако ћу наставити и убудуће“, навела је она.
Јолџићева је додала да се радује формирању нове Владе Републике Српске, те мандатару Игору Додику и будућим министрима пожељела успјешан и одговоран рад у интересу свих грађана.
"Моја одлука да не поднесем жалбу не значи да прихватам образложење ЦИК-а као исправно. Од институција очекујем законитост, досљедност и једнака правила за све. Вријеме ће показати“, закључила је Јолџићева.
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