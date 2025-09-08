Још се не зна када ће се Устав Српске појавити у форми приједлога

Извор:
АТВ
08.09.2025
19:15
Коментари:1
Када ће се Устав наћи у форми Приједлога пред народним посланицима још нико не зна. Зна се да у новом Уставу неће бити наметнутих одлука високих представника, да би Српска требало да има своју Изборну комисију и Високи судски и тужилачки савјет. Бројне су и друге примједбе изнесене на јавним расправама.
„Ту су одређена питања која треба да уреде односе везано за заштиту виталних националних интереса. Ви знате да је наметнутим одлукама Петрича формирана Комисија за заштиту виталних интереса и она је почела да се бави као да је Дом народа БиХ, чето пута излазећи из својих надлежности. Ту су и нека друга питања која подразумијевају враћање Војске у надлежност Републике Српске, па и нека друга питања у односу на престанак рада Суда и Тужилаштва БиХ и свих оних институција које су изван Дејтонског споразума наметнуте Републици Српској“, рекао је Витомир Поповић, предсједник радне групе за израду новог Устава Републике Српске.
„У том новом уставу мислим да ћемо морати редефинисати важна питања, која су већ застарјела, попут питања смртне казне, главног града, а богами редефинисати и питање Вијећа народа. Знам да ће многи у Федерацији да скоче, међутим то је нешто што тражи редефинисање, али генерално пронаћи нове механизме како да се ојача владавина права“, рекао је Милко Грмуша, правник.
Битно је да у изради највишег правног акта учествују правни експерти.један од приједлога је и да то буде нова Скупштина састављена од посланика који добро познају ту област. С обзиром на то да су Бошњаци већ изнијели бројне примједбе на одредбе новог Устава, очекује се да ће, након гласања и евентуалног усвајања у Народној скупштини, уложити вето у Вијећу народа. То би могло закомпликовати и одужити поступак ступања на снагу новог Устава. Мишљења правника о томе су опречна. Једни сматрају да је та процедура неизбјежна, док су други мишљења да се Вијеће народа, ипак, може заобићи.
„У Уставу се јасно каже да уставотворну власт у Републици Српској врши Народна скупштина, док законодавну власт врши Народна скупштина и Вијеће народа. Дакле, да је уставотворац хтио да у процесу доношења Устава учествује Вијеће народа тако би га и написао. По мени, то није неопходно“, изјавио је Милко Грмуша, правник.
Један од приједлога је и да свој став о уставу изнесу и грађани путем референдума, и то на Дан Републике, 9. јануара. И, на тај начин би се избјегле компликоване процедуре пред Вијећем народа и Уставним судом Републике Српске.
„Ако он иде на референдум, онда је Законом о референдуму то питање регулисано. Довољно је да изађе 51 одсто и да се касније формално у народној скупштини прогласи да је Устав донесен“, рекао је Витомир Поповић, предсједник радне групе за израду новог Устава Републике Српске.
Треба напоменути да је тренутно важећи Устав Републике Српске донесен у фебруару 1992. године и најстарији је Устав у БиХ. Претрпио је бројне измјене, углавном наметањем амандмана од стране високих представника.Наметнути амандмани су слабили положај Српске и јачали заједничке институције. Све то било је у супротности са Дејтонским мировним споразумом. Зато у креирању новог Устава неће бити слуха за мишљење странаца, јер нам то ништа добро није донијело, јасна је порука из Српске.
Најновије
Најчитаније
08
19
08
09
08
08
08
01
08
01
Тренутно на програму