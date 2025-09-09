Калинић: НАТО агресија - злочин против човјечности

Извор:
Бивши предсједник Народне скупштине Републике Српске Драган Калинић изјавио је Срни да је НАТО бомбардовање Републике Српске 1995. године био злочин против човјечности који је остао некажњен.
"Оно што се дешавало током 16 паклених дана НАТО бомбардовања Републике Српске, од 30. августа до 14. септембра 1995. године, био је злочин против цивилног становништва са геноцидном намјером да се униште људски и материјални ресурси Српске", рекао је Калинић.
Он је истакао да се овај злочин без преседана не смије заборавити, нити опростити и да се након свега никада не смије дозволити улазак у НАТО - злочиначки војни савез.
Калинић је рекао да невине жртве обавезују да се никада не заборави како се у то доба најмоћнија војна машинерија отворено ставила на страну муслимана и Хрвата у рату против Републике Српске и учинила бројна недјела.
Он је подсјетио да је у вријеме НАТО агресије бачено више од 1.000 бомби, односно 10.000 тона експлозива. Бомбама које су, каже он, садржавале осиромашени уранијум отровани су војници и цивили у много мјеста у Српској, као и земљиште и водотокови.
"У коликој мјери су лицемјери показује њихово садашње понашање око сукоба у Украјини", рекао је Калинић, који је у вријеме НАТО агресије био министар здравља.
У Источном Сарајеву данас ће бити обиљежен Дан сјећања на жртве НАТО бомбардовања у Републици Српској у којем је кориштена муниција са осиромашеним уранијумом и убијено 47 припадника Војске Републике Српске, као и најмање седам цивила, а рањено више од 100 војника и тешко повријеђен 21 цивил.
Иницијатива за обиљежавање Дана сјећања на жртве НАТО бомбардовања покренута је у Андрићграду 26. августа 2018. године на приједлог Новинске агенције Републике Српске.
Обиљежавање овог датума биће одржано у организацији Одбора Владе Републике Српске за његовање традиције ослободилачких ратова.
