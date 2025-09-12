Калинић: Опозиција још има времена да изабере слободну Српску

Извор:
СРНА
12.09.2025
08:48
Коментари:0
Опозицији у Републици Српској, ако је истински забринута за Републику, остаје још времена да размисли да ли ће изабрати БиХ као протекторат или слободну Српску, изјавио је Срни некадашњи предсједник Народне скупштине Драган Калинић.
Калинић је оцијенио да су заказани пријевремени избори за предсједника Републике Српске својеврсно политичко силеџијство свих оних споља, али и изнутра који прижељкују крај Српске, а одговор на то је референдум 25. октобра поводом пресуде предсједнику Републике Милораду Додику.
"Они који у овој земљи размишљају својом главом, а већина нашег народа је политички зрела и самосвјесна, не пристају и не прихватају пресуду изречену институцији предсједника Републике Српске и забрану политичког дјеловања Додику, који је на прошлим изборима на легалан и легитиман начин задобио повјерење грађана Српске. То тада нико није оспорио, укључујући и Централну изборну комисију /ЦИК/ БиХ", указао је Калинић.
Он је напоменуо да ће се у наредним мјесецима из садашње политичке кризе у БиХ много тога извести на чистац и да ће се видјети којим путем ће ићи БиХ, а којим Република Српска.
Република Српска
Минић најавио тематске сједнице о ''Шумама'' и ''Електропривреди''
Подсјетивши да су редовни избори према Уставу Републике Српске крајем наредне године, Калинић је рекао да се до 23. новембра, за када је ЦИК БиХ заказао ванредне изборе, у овом политичком хаосу у БиХ још много тога може десити.
"Тражили сте пријевремене изборе - први одговор добићете на референдуму као најдемократскијем изражавању народне воље", поручио је Калинић.
Он је истакао да се неодољиво намеће поређење са плебисцитом и референдумом 1991/92. године.
"Тада је Босна без Срба отишла својим путем, а плебисцит је српски народ у БиХ усмјерио ка самосталној Републици Српској", подсјетио је Калинић.
Он је нагласио да Република Српска и њене институције нису подлегле притисцима и политичком терору и да, упркос свему опстају, те настављају свој живот у интересу грађана.
Република Српска
Змаго Јелинчић: Забрана уласка Додику не одражава став већине Словенаца
"Опстају без обзира на то колико се лажни домаћи душебрижници, заједно са босанским унитаристима и квазиевропским бирократама трудили да оптуже власт Републике Српске за антидејтонско дјеловање, рушење Устава и непоштовање одлука колонијалног управника и пресуда вануставних правосудних институција", рекао је Калинић.
Он је подсјетио да је и почетком деведесетих година прошлог вијека уз све ризике српски народ изабрао свој пут како би своју судбину узео у своје руке и сачувао се од понављања трагичне прошлости.
"Ни тада није било лако, а и сада су ништа мање тешке прилике па смо издржали и добили своју државу", рекао је Калинић.
Ако уз све ово, каже Калинић, дода да је успјешно завршена транзиција са новом Владом Републике Српске и да је Народна скупштина сачувала своју снагу и несаломљивост као највиша законодавна институција онда нема нити један разлог за "бацање копља у трње".
"Дакле, настављамо даље, одлучно и довољно мудро", поручио је Калинић.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму