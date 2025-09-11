Logo
Калинић: Република Српска има међународно разумијевање

СРНА

СРНА

11.09.2025

12:02

Фото: АТВ

Захваљујући активности руководства Републике Српске наше државно питање је интернационализовано и Српска има међународно разумијевање, рекао је Срни некадашњи предсједник Народне скупштине Драган Калинић.

"Данас је више него јасно да наша земља има међународно разумијевање и подршку незамисливу у вријеме њеног стварања", истакао је Калинић.

Он је навео да ће се о БиХ расправљати и одлучивати и на нивоу геополитике, као што се то десило и 1995. године.

"Остаје да се види куда ће БиХ у овој укупној констелацији - да ли ће њени душебрижници наставити путем даље девастације Дејтона и наставка унитаризације или је њена посљедња шанса да се врати изворним принципима тог споразума", рекао је Калинић, који је и члан Асоцијације "Ствараоци Републике Српске".

vrijeme kisa nevrijeme

Друштво

Трнинић: Падавине нису изазвале веће проблеме

Он сматра да је могућа "формула спаса" успостављање троентитетске конфедерације и уклањање протекторске колонијалне мисије ОХР-а као реметилачког фактора за реални договор три конститивна народа.

"Онда би "Босна могла остати цијела, али из три дијела" и у будућности се развијати кроз мирољубиву коегзистенцију три народа и ентитета", констатовао је Калинић.

Он је увјерен да би храбро суочавање са оваквом реалистичком идејом, чије су контуре биле и у Кутиљеровом плану, допринијело трајном миру и стабилности БиХ у цјелини.

Драган Калинић

Коментари (0)
