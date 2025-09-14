Капелану СПЦ забрањена посјета Караџићу: Наставак психичке тортуре

Извор:
Званичном капелану Српске православне цркве Радмилу Стокићу није дозвољена посјета првом предсједнику Републике Српске Радовану Караџићу у британском затвору Албани на острву Вајт, иако је био пријављен на листи посјетилаца.
Свештеник Стокић рекао је да је ово један у низу примјера психичке тортуре која се проводи над Караџићем.
Он је навео да је јучерашња посјета Караџићу требала да буде шеста по реду и да се до сада овако нешто није десило.
"Нисам очекивао да ће се ово догодити, јер сам претходно, пре две седмице тражио дозволу и заказао посјету, као капелан", рекао је прота Стокић.
Он је подсјетио да је 20 година капелан СПЦ и да је ушао у много затвора од Скандинавије до Естоније и других земља у чијим затворима се налазе српски заточеници и да нигдје није имао ситуацију да му се забрани улазак у затворску капелу.
"До сада се није десило да не могу да служим службу, да не могу да исповедим, причестим затвореника и затворенике. То је једино случај у `хришћанској земљи` као што је Енглеска, што је нехумано, недопустиво и неприхватљиво", истакао је Стокић.
Он претпоставља да су проблеми настали када је тражио главног затворског капелана како би са њим разговарао о капели.
Стокић је рекао да је дошао до главног капелана имама Алија, који је муслиман, што није битно, али да је очигледно да тај разговор има везе са забраном његове посјете.
"Од имама сам тражио објашњења, питао `да ли имате просторију у којој ваши заточеници могу да обављају верски обред`, што је он прећутао, `како то да ви можете да то чините у хришћанској земљи, што је у реду, а да ја као, хришћански свештеник и званични капелан, не могу да уђем у капелу и исповедим и причестим заточеника који практикује своју веру`", појаснио је он.
Прота Стокић навео је да је било тензије у аргументима, те да га је након тога неко скинуо са листе за посјету.
Он је додао и да је нелогично да је Караџић већ био обавијештен од затворских службеника да ће имати посјету.
"Након тога тражио сам да дође гувернер затвора, што је он и обећао, али није дошао, већ је послао поруку да је `одговор негативан` пошто нисам на листи", навео је Стокић.
Он је додао да је провео осам сати у путу из града Бедфорда у близини Лондона и да на крају није могао да посјети Караџића.
Прота Стокић је навео да планира да до краја године покуша да поново посјети Караџића, али да се не би изненадио да му забране посјете.
"Ово не смије да остане неиспричано, јер је реч о психичкој тортури човека", сматра прота.
Он је подсјетио да је на Велику суботу уочи Васкрса био код Караџића, а након тога посјетио и друге српске затворенике.
"Свуда су ми била отворена врата као капелану, осим у `хришћанској` Енглеској. Овдје муслимани имају већа права, него ми хришћани", додао је Стокић.
Он је подсјетио да је и раније било проблема и примјера нељудског понашања, када су враћали поклоне и књиге које је доносио Караџићу, па чак и обични папир.
"Караџић је интелектуалац који пише, припрема одбрану, али ни тај поклон нису дозвољавали. Нисам улазио у конфликте да му не бих направио штету, али ово је класично малтретирање", оцијенио је свештеник Стокић.
Прота Стокић је навео и примјер да Караџић 17 дана није примао лијекове и да је 10 дана био у самици и указао да то није хуман однос, да је то тортура, додајући да су у Енглеској "мајстори за такве ствари".
