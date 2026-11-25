Аутор:АТВ редакција
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Професор уставног права Синиша Каран рекао је да, док се у Сарајеву 25. новембра слави такозвани дан државности, мора се нагласити да данашња БиХ није настала ни у Мркоњић Граду, ни у Јајцу, него у Дејтону.
"Распадом СФРЈ нестао је уставни поредак на којем су почивали АВНОЈ и ЗАВНОБиХ. Оно што више не постоји не може бити темељ ничега. Бадинтерова комисија констатовала је да се Југославија распала, а право на самоопредјељење припадало је народима. На истом праву самоопредјељења српски народ је 9. јануара 1992. године створио Републику Српску ",истакао је Каран за Срну, поводом 25. новембра који се у бошњачком дијелу ФБиХ обиљежава као такозвани дан државности у знак сјећања на дан када је 1943. одржано прво засједање Земаљског антифашистичког вијећа народног ослобођења БиХ (ЗАВНОБиХ) у Мркоњић Граду.
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Каран је појаснио да Република Српска није ушла у Дејтон као посматрач, већ са својим институцијама, територијом и преговарачким капацитетом, као страна у женевском и њујоршком процесу.
"Дејтонска БиХ настала је договором два државноправна субјекта, Републике Српске и Федерације БиХ, те без њих нема ни споразума, ни устава, ни данашњег уређења", нагласио је Каран и подсјетио да је 21. новембра 1995. године окончан рат, настао уставни оквир, БиХ добила ново име, нову структуру и први пут своју државност.
Каран је подсјетио да је пуну државност БиХ дала управо Република Српска, уступивши дио свог унутрашњег суверенитета у корист спољног.
Они који се данас позивају на АВНОЈ и ЗАВНОБиХ, додао је он, не воде расправу о историји него расправу против Дејтона, а циљ им је умањити и поништити оно што он значи: два ентитета, три конститутивна народа, паритет, консензус и уставну подјелу надлежности.
"Морају знати да се не може бранити БиХ, а рушити споразум на којем она почива, јер БиХ је дејтонска или је нема", поручио је Каран.
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Бивши Дан ЗАВНОБиХ-а 25. новембар обиљежава се као такозвани дан државности у дијелу ФБиХ који је већински насељен бошњачким становништвом, док га Хрвати не сматрају празником.
На нивоу БиХ нема закона о празницима, па су у ентитетима на снази закони о празницима Републике Српске и ФБиХ.
За Србе запослене у заједничким институцијама то је редован радни дан.
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