Аутор:Теодора Бјелогрлић
Коментари:0
Суша, поплаве, пожари, екстреми, то је оно за чим се суочавамо сваке године. Последице климатских промјена осјећају се на сваком кораку. На удару су готово све области. Пољопривреда и енергетика највише трпе. Окидач је човјек, сагласни су стручњаци.
"Температура јако брзо расте,много брже него што то климатски модели пројектују. Тај порасте се веже за емисије ЦО2 и то доводи до климатских екстрема", рекао је Горан Трбић, декан ПМФ Бањалука.
"Климатске промјене су дошле, ове су последица људског дјеловања. Чињеница је да нисмо били пажљиви нисмо предвидјели до чега ће доћи, сада то морамо да гасимо. Много је теже то гасити него спречавати на вријеме. Господин профит и гостодин капитал су немилосрдни", рекао је Ново Пржуљ, Академија наука и умјетности Републике Српске.
Колико су немилосрдне климатске промјене најбоље знају на југу Српске, гдје пожари сваке године уништавају све пред собом. Зато је важна институционална и регионална сарадња.
"Да пробамо утицати на поједностављење процедура посебно када су у питању ер трактори канадери и министарства. Не можемо никоме наредити али можемо снажно реаговати и покренути иницијативе", рекао је Стеван Бекан, директор ЈУ „Екологија и безбиједност“ Требиње.
Како ублажити временске екстреме, главно је питање којим се баве у ресорном министарству. Кажу да је у Републици Српској израђен је Нацрт закона о климатским промјенама.
Спреман је за упућивање Влади РС на разматрање. Ова конференција је прикладна разговарамо о закону да представимо те кључне одредбе везане за смањење емисија гасова са ефектом стаклене баште, што ће допринијети ублажавају климатских промјена", рекла је Мирјана Кос, виши стручни сарадник у Министарству за просторно уређење, "грађевинарство и екологију.
Одговоре и решења на овај горући проблем тражили су се на седмој Конференцији о климатским промјенама, која је у Требињу окупила еминентне стручњаке из ове области. Конференцији је и претходила је показне вјежбе евакуација након земљотреса и спашавање ученика у случају пожара у затвореном.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
2 ч1
Република Српска
3 ч0
Република Српска
4 ч2
Република Српска
5 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму