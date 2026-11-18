Аутор:Лана Остојић
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Српска демократска странка би према тренутном политичком предрачуну по први пут могла остати без делегата у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ.
Кандидат СДС-а био је Милан Алексић, тако је одлучио Главни одбор странке.
Ипак, предсједништво СДС-а већином гласова одлучило је да одустане од сопственог кандидата и мјесто препусти Покрету Сигурна Српска. Заузврат очекују подршку за два кандидата СДС-а у Вијећу народа Републике Српске. Да ствар буде компликованија, посланик СДС-а Милан Петровић ипак је предао кандидатуру Алексића, упркос одлуци Предсједништва странке.
"Вечерас су на сједници Предсједништва Српске демократске странке чланови Предсједништва већином гласова одлучили да одустану од кандидата СДС-а за Дом народа и ту позицију препусте Покрету Сигурна Српска. На тај начин најгрубље је изиграна и изневјерена воља Главног одбора странке, зарад некаквих „виших интереса“. Није овдје ријеч само о једној функцији или једном кандидату. Ријеч је о принципима, повјерењу и односу према људима који годинама носе СДС на својим леђима. Јадна ли нам мајка", навео је посланик СДС-а Милан Петровић.
А да јавност не би нагађала како је одлука донесена, члан Предсједништва СДС-а Маринко Божовић изнио је, у неуобичајеној пракси и појединачне резултате гласања.
"Свака одлука носи одређене посљедице, не само за тренутне политичке односе већ и за будућност СДС-а и цјелокупне опозиције у Републици Српској. Зато је важно да се зна ко је за шта преузео одговорност", казао је члан Предсједништва СДС-а Маринко Божовић.
Чланови Предсједништва који нису подржали ову одлуку су Желимир Нешковић и Биљана Лукић.
"Већина гласова је гласала како су сматрали, ја сам гласала за други приједлог - да ми идемо са приједлогом за делегата Дома народа, како је изгласано на Главном одбору и такође листом за Вијеће народа, што је такође одлука Главног одбора још од прије и то је то. Сада, што се тиче осталог поступка видјећемо шта ће се дешавати", казала је члан Предсједништва СДС-а Биљана Лукић.
Оправдање ове одлуке Огњен Бодирога види у томе што СДС више није најјача опозициона странка, иако му се то, како каже – не свиђа.
"Нажалост је то тако, али тренутно је СДС друга опозициона странка, самим тим ко је по јачини прва имала је по мојој логици право да предложи прва шта је њој приоритет", истакла је шеф Клуба посланика СДС-а у Народној скупштини Републике Српске Огњен Бодирога.
Кандидат је ПСС-а за Дом народа је Милош Станишић. У ПСС-у сматрају да је његов избор заслужен, кажу - надају се да ће договор бити испоштован.
"ПСС је сада највећа политичка партија у опозицији, након избора је ЦИК потврдио тај резултат и ми имамо право да поставимо неке услове, приједлоге и да разговарамо испред тог свог резултата. Делегација ПСС-а и СДС-а су се договорили да СДС подржи нашег кандидата за Дом народа, а да ми подржимо још једном њиховог кандидата за Вијеће народа", тврди шеф Клуба посланика ПСС-а у Народној скупштини Републике Српске Тања Вукомановић.
Подршку Листе за правду и ред, ипак, неће добити.
"Договор је направљен између СДС-а и ПСС-а. Дакле, Листа за правду и ред не учествује уопште подршком, нити на било који начин у избору делегата за Дом народа. Ми ћемо имати властитог кандидата за вијеће народа с тим што, видјећемо у наредним данима да ли ћемо обезбиједити довољну подршку за његов избор", навела је шеф Клуба посланика Листе за правду и ред у Народној скупштини Републике Српске Загорка Граховац.
Кандидат СДС-а за Вијеће народа за сада је Никола Ковачевић. Други кандидат биће изабран сутра на сједници предсједништва ове странке.
Рачуница је направљена, чини се да се овога пута унапријед зна и ко ће за кога гласати. Ипак, само да подсјетим - гласање је тајно. Нико не може бити сигуран да ће сви посланици остати досљедни ономе што су најавили. Тек ћемо видјети да ли ће нечији листић, намјерно или случајно, покварити договор.
Дом народа је кључни стабилизирајући фактор виталног националног интереса, на чијем постулату почива Дејтонски принцип. СНСД рачуна на подршку посланика за четири мјеста у Дому народа.
"Шта значи 4 од 5 делегата – врло је то важно, зато што 4 делегата који припадају истој политичкој опцији су заправо гарант стабилности политичког дјеловања на нивоу БиХ", рекао је политички аналитичар Драгомир Вуковић.
Јавност овога пута има више информација него иначе о томе како би посланици требало да гласају. Па ипак, припреме за сједницу 1. децембра дуго нису биле овако неуобичајене. Коначни исход одредиће листићи у гласачким кутијама. А приликом тајног гласања дешавало се да управо ту политичка рачуница, а неријетко и претходни договори престану да важе.
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