Ко ће на пријевремене изборе?

Нема јединственог става политичких партија у Српској када су у питању пријевремени избори за предсједника Републике Српске, које је расписао ЦИК БиХ. У СНСД-у кажу да је подршка гласача за њих неупитна, али да је проблем ових избора у томе што је циљ нелегитимно изабраног високог представника и политичког Сарајева подјела унутар Републике Српске, а да опозицију виде као савезнике у томе.
Зато сматрају да би све партије требале бити јединствене и бојкотовати изборе.
„Легитимитет предсједника одређује народ. Не одређује ЦИК, ЦИК броји гласове. Ја бих волио да све партије унутар Републике Српске јасно кажу НЕ пријевременим изборима, а не да нас гурају у сукобе, с обзиром да не могу да побиједе на тим изборима и на такав начин у изазов стављају партију којој ја припадам, односно СНСД“, рекао је Срђан Амиџић, Генерални секретар СНСД-а.
Није реално очекивати да било ко у СНСД-у одговори на питање да ли ће највећа странка у Српској понудити кандидата у ситуацији кад је најјачи кандидат и лидер те странке већ предсједник Републике. Потенцијалним учешћем СНСД-а на пријевременим изборима у овом тренутку може да се бави само - Милорад Додик. Па ипак, изјава Додика у интервјуу Лари Логан не може да се посматра изван контекста увјерености Милорада Додика да би кандидат СНСД-а побиједио на било којим изборима. Стога би је било непрецизно сматрати директном најавом да ће СНСД ипак учествовати на пријевременим изборима.
„Немам никакав проблем да неко од мојих људи буде кандидован на тим изборима. Наша подршка у овом тренутку је озбиљно велика. Сама парија еј близу натполовичне већине, а моја подршка након 23 године је 62 одсто. Немам страх од избора“, рекао је Милорад Додик, предсједник Републике Српске.
Устав Републике Српске прописује да предсједнику Српске мандат престаје његовом оставком или опозивом. Без обзира на то, у већини опозиционих партија става су да се избори не смију бојкотовати. СДС ће коначан став саопштити након сједнице Главног одбора странке, која је заказана за 20. септембар.
„И, дефинитивно ћемо донијети став о нашем учешћу на изборима, али ја претпостављам да ће се говорити и о именима кандидата. Главни одбор има надлежност да о томе доноси одлуку. Мој лични став јесте да би СДС требала да узме учешће“, рекао је Јовица Радуловић, Вд предсједника СДС-а.
Слично размишљају и у Листи за правду и ред, Народном фронту и Незавинсом покрету „Својим путем“. Лидери тих партија евентуални бојкот избора сматрају опасним. Такође, мишљења су да би опозиција требало да буде јединствена и окупљена око једног заједничког кандидата. То би, за Јелену Тривић, требало да буде СДС-ов кандидат.
„Мислим да треба све странке да учествују на изборима, јер нам се може десити да неки НН кандидат са врло малим бројем гласова, без икаквог легитимитета у народу буде предсједник Републике. Такав сценарио не смијемо дозволити. Сматрам да је то најмање штетно рјешење како бисмо добили институцију", рекла је Јелена Тривић, предсједник Народног фронта.
„Упозоравамо да нам се не смије десити такозвани „косовски сценарио“. Избора ће дефинитивно бити. Да ли ће на њих изаћи 100 људи или 600.000 људи небитно је у смислу резултата. Колико год људи да изађе, неко ће добити папир д аје предсједник Републике“, рекао је Игор Радојичић, предсједник Независног покрета „Својим путем“.
У ПДП-у дубоко подијељени. Док је Игор Црнадак донедавно упорно прижељкивао изборе, његов страначки шеф увјерава да је став странке непромијењен. Већ су се изјаснили да неће на изборе. Али, каже Драшко Станивуковић, околности се некад мијењају.
„Ми не планирамо да мијењамо наше одлуке. Наравно, околности се некада мијењају, али држати се одређених постулата и принципа. Наравно да ћемо ми одређене ствари ставити на дневни ред, а можда и по трећи пут потврдити“, рекао је Драшко Станивуковић, предсједник ПДП-а.
Централна изборна комисија Бих пријевремне изборе за предсједника Српске расписала је након одузимања мандата Милораду Додику. Избори су заказани за 23. новембар, али прије тога ће у Српској бити одржан референдум, на којем ће се грађани изјашњавати о томе да ли подржавају наметнуте одлуке Кристијана Шмита.