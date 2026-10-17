"Коалиција за државу" ће добити мандат, Рамић улази у Народну скупштину Српске

Аутор:АТВ редакција
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Коалиција за државу, према најновијим прелиминарним резултатима Централне изборне комисије (ЦИК) БиХ, осваја директни мандат у Народној скупштини Републике Српске у Изборној јединици 7.
У Изборној јединици 7 обрађена су 173 од 177 бирачких мјеста, према посљедњим подацима ЦИК-а.
Коалиција за државу има 3.550 гласова, односно 6,95 одсто, а Уједињена Српска 3.474 гласа или 6,80 одсто. Та разлика од 76 гласова, према пројекцији расподјеле мандата, доноси седми мандат у овој јединици Коалицији за државу. У ранијим пресјецима тај мандат је припадао Уједињеној Српској.
Коалиција је предност стекла гласовима који нису дати на редовним бирачким мјестима. Поштом је добила 225 гласова, а у одсуству, путем мобилних тимова и у дипломатско-конзуларним представништвима, још 428. Уједињена Српска је на исти начин добила 26 гласова.
Мандат би припао носиоцу листе Коалиције за државу Едину Рамићу, који има 2.641 преференцијални глас. Без мандата би остао носилац листе Уједињене Српске Миладин Радовић, који има 2.621 глас.
С овим мандатом Коалиција за државу имала би три посланика у Народној скупштини Републике Српске. Уз Рамића, директне мандате у пројекцији држе Мирсад Дураковић у Изборној јединици 1 и Севлид Хуртић у Изборној јединици 5.
Према подацима ЦИК-а, по тој рачуници Коалиција за државу на нивоу Републике Српске има 15.928 од укупно 535.478 важећих гласова, односно 2,97 одсто. До прага од три одсто недостаје јој око 140 гласова. Странке испод прага задржавају освојене директне мандате, али немају право на компензационе мандате.
ЦИК још није унио све гласове, па тако у изборним јединицама 1 и 8 није евидентиран ниједан глас поштом, а у јединицама 1, 3, 5, 6, 7 и 9 дио бирачких мјеста још није обрађен, преноси Кликс.
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