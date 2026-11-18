Аутор:АТВ редакција
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Шеф Клуба ПСС-а Тања Вукомановић рекла је да је Милош Станишић кандидат ПСС-а за Дом народа Парламентарне скупштине БиХ.
Она је навела да ће скупштинска сједница у уторак, 1. децембра, бити другачија, јер неће бити посланичких питања Влади.
"Из скупштинског руководства су појаснили да је Влада у техничком мандату, тако да се та тачка неће наћи на дневном реду", додала је Вукомановићева.
Коментаришући то што је народни посланик СДС-а Милан Петровић предао кандидатуру Милана Алексића за делегата у Дому народа упркос ставу врха странке, шеф клуба посланика СДС-а Огњен Бодирога рекао је да су и Алексић и Петровић истински представници странке, те да не сумња да ће до 1. децембра бити усаглашено то питање.
"Све нас некада знају да понесу емоције и да размишљамо више срцем, него разумом, те не сумњам да ћемо се до 1. децембра, када је заказана сједница, усагласити и наћи најбољу формулу да би дошли до циља - да опозиција има једног делегата у Дому народа, као и три члана у Вијећу народа Српске, уколико је могуће", рекао је Бодирога.
Народна скупштина Републике Српске требало би у уторак, 1. децембра, да разматра избор делегата у Вијећу народа Републике Српске и Дому народа Парламентарне скупштине БиХ, као и избор судије Уставног суда Републике Српске из реда српског народа, преноси Срна.
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