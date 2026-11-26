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Суд БиХ чини све како би муслиманске злочинце амнестирао казне, што потврђује и бијег Шерифа Патковића, некадашњег команданта такозване Армије БиХ, изјавио је Срни предсједник Организације породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила Сребренице Бранимир Којић.
"Послије ратног злочинца Сакиба Махмуљина, још један злочинац побјегао је за Турску. Патковић је нови бјегунац од заслужене робије", рекао је Којић.
Којић је указао да је ово најбољи показатељ да је Суд БиХ рак рана ове нефункционалне заједнице јер не ради у интересу права и правде.
"Јавно их питам - шта су урадили да лоцирају и врате у БиХ Сакиба Махмуљина, за којег постоје незваничне информације да је у Измиру, у викендици Бакира Изетбеговића? Да ли су сарајевске кадије биле упознате да ће Патковић отићи у Турску и како и зашто су то дозволили?", упитао је Којић.
Са друге стране, подсјетио је Којић, сваки Србин који је осумњичен - експресно је осуђен и послат на дугогодишњу робију, а некима се суди и по два и три пута, само зато што су Срби.
"Знамо шта се све дешавало у срамном процесу Милораду Додику и колико су тада добро плаћене кадије биле експедитивне и функционалне, баш као што су функционалне када треба окренути главу док им осуђени муслимани бјеже из земље од казни", указао је Којић.
Шериф Патковић, некадашњи командант Другог батаљона Седме муслиманске бригаде такозване Армије БиХ, првостепено је осуђен на десет година затвора због ратног злочина у Дусини код Зенице, али се није појавио на изрицању пресуде јер је највјероватније побјегао из БиХ непосредно прије него што му је Суд БиХ изрекао затворску казну.
Према незваничним информацијама, Патковић је преко Црне Горе побјегао у Турску, гдје се налази и осуђени некадашњи командант Трећег корпуса Сакиб Махмуљин.
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