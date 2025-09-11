Којић: Нема чланства у ЕУ док је БиХ протекторат

Извор:
СРНА
11.09.2025
16:12
Посланик СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Милорад Којић одбацио је оптужбе да ова странка кочи европски пут БиХ и упозорио да ниједна земља није постала чланица ЕУ са протекторатом какав има БиХ.
"Када је у питању европски пут највише закона који су дошли из Савјета министара су из ресора у којима су министри из реда СНСД-а заједно са коалиционим партнерима", рекао је Којић новинарима у Сарајеву.
Према његовим ријечима, фиктивни европејаци из "Тројке", који се представљају као једини борци за европски пут, треба да знају да је пријем у ЕУ немогућ док год у БиХ постоји ОХР-а и нелегални и нелегитимни Кристијан Шмит.
"Па таман и да је легалан и легитиман високи представник, не постоји ниједна земља ЕУ која је постала чланица или која је данас чланица ЕУ која има протекторат, као што је то код нас", нагласио је Којић.
Он је истакао да је "Тројка" себе довела у позицију да Шмит дерогира њене, али и остале посланике, заговорнике ЕУ, доносећи у име свих одлуке које као имају карактер закона, да дерогира и институцију "Службеног гласника" јер је довољно да се то објави на веб-страници ОХР-а и постане постане саставни дио правног система БиХ.
"Такав европски пут не може да буде, то је илузија ако сматрамо да ћемо имати европски пут и постати чланица ЕУ са таквим системом и начином рада да други доносе закон, дерогирају Парламентарну скупштину и скупштине ентитета, да врше измјене Устава Федерације БиХ", поручио је Којић.
Он је оцијенио да је таква борба за ЕУ фикција и представа за јавност у покушају појединих политичких субјеката да себи прибаве политичке поене.
