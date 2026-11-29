Аутор:АТВ редакција
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Очигледно је да се најавама безбједносних провјера противе они који су "подубоко" у криминалу, против којих се већ воде одређени поступци, рекао је Срни стручњак за безбједност Слободан Жупљанин.
Реагујући на наводе Елемдина Конаковића и његовог НИП-а који су саопштили да МУП Републике Српске може проводити одређене полицијске провјере у оквиру својих законских овлашћења, али да не може преузимати надлежности органа БиХ, Жупљанин је истакао да најаву кандидата за премијер Републике Српске Игора Додика о безбједносним провјерама званичника треба поздравити и то примјењивати.
Истакао је да министар спољних послова у Савјету министара Елмедин Конаковић нема надлежност да се тиме бави.
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"Шта би један Конаковић имао са избором Владе у Српској. То говор о томе да он живи у страху јер се таква пракса може пребацити и на ниво ФБиХ и БиХ", рекао је Жупљанин.
Он је нагласио да је суверено право мандатара да предузима мјере како би у потпуности био сигуран да састав његовог кабинета испуњава све предуслове за обављање најважнијих функција.
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У тој најави, како је навео, нема ништа што се може назвати спорним јер је искуство показало да су се некада знале "провући" и личности са сумњивом прошлошћу или су имале повезаност са лицима из криминогеног миљеа.
"Очигледно је да код неких влада страх да ли ће народу моћи и даље да подваљује, а да истовремено се бави високим државним пословима и понекад буде умијешан и у сумњиве послове", закључио је Жупљанин.
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