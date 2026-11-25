Аутор:АТВ редакција
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Повећање плата и положај радника захтјеви су социјалних партнера. Док синдикат тражи раст минималца до децембра, послодавци поручују да је за веће плате неопходан технолошки развој.
"Први и основни захтјев Савеза синдиката је да се плате знатно повећају. Став је да се минималне плате морају повећати 12 до 14 одсто, а договор би требао бити постигнут до половине децембра“, рекао је предсједник Савеза синдиката Републике Српске, Горан Станковић.
"Технолошки развој и оптимизација пословних процеса пут је ка одрживом расту плата. Још увијек имамо различите ставове са синдикатом, а о приближавању ставова разговараћемо кад се влада укључи у рад Економско-социјалног савјета“, рекао је предсједник Уније послодаваца Републике Српске, Зоран Шкребић.
Развојни подстицаји, оштрија борба против сиве економије и лакша наплату потраживања. Захтјеви су привредника и самосталних предузетника за унапређење пословног амбијента.
"Предложили смо промјену система подстицаја, јер је потребно да они, осим социјалних, имају и развојни карактер“, рекао је предсједник подручне Привредне коморе Бањалука, Станислав Чађо.
Економија и растерећење привреде приоритети су нове Владе.Социјални дијалог и сарадња између синдиката и послодаваца су и те како важни - поручио је мандатар Игор Додик. Најавио је и веће казне за исплату плата у ковертама и преиспитивање одговорности у јавним предузећима и институцијама.
"Један од приоритета је борба против сиве економије. Јавне институције додатно ће уложити снагу да открију оне које исплаћују плату у ковертама, а требамо повећати казне за све који избјегавају да исплаћују плате у пуним износима“, рекао је мандатар Игор Додик.
Додатне стране инвестиције, побољшање амбијента радника и повећање броја запослених. На томе ће се базирати рад нове Владе, закључак је нове рунде консултација.
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