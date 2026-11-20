Према распореду у 10.00 часова са Српском демократском странком - Воља народа, у 11.00 часова са Покретом Сигурна Српска, у 12.00 часова За правду и ред - Листа Небојше Вукановића - ПДП РС Игор Црнадак.

У 13.00 часова предвиђен је састанак са Коалицијом за државу СДА, БиХ Зелени, СДП БиХ.

Драшко Станивуковић прихватио позив Саве Минића

Лидер Покрета Сигурна Српска Драшко Станивуковић прихватио је позив предсједника Републике Српске Саве Минића на консултације о кандидатима за премијера и министре.

"Одазваћемо се позиву на састанак који је упутио предсједник Републике Српске Саво Минић, јер сматрамо да политички дијалог мора постојати и онда када имамо различите ставове", рекао је Станивуковић и додао:

"Наше политике су јасне и од њих нећемо одступити. Као друга најјача политичка странка, имамо одговорност да разговарамо, изнесемо своје аргументе и заступамо интересе грађана који су нам дали повјерење. На састанак идемо спремни за разговор, али и са јасном политичком позицијом. Остајемо снажна алтернатива политици актуелне власти. Дијалог да, одступање од принципа – не".