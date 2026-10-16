Кошарац: Циљ најављених уставних промјена у Српској спречавање политичких злоупотреба

Аутор:АТВ редакција
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Члан Предсједништва СНСД-а Сташа Кошарац изјавио је да је циљ најављених уставних промјена у Републици Српској спречавање политичких злоупотреба и блокада у раду институција Српске, те указао да ће бити потребно отворити питање улоге и функционисања Вијећа народа.
Кошарац је рекао да је циљ уставних промјена и очување поштовање конститутивности народа, али да улога Вијећа народа мора бити преиспитана, будући да је ова институција, настала интервенцијом високог представника, у пракси често представљала препреку бржем усвајању законских рјешења усљед политизације.
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"Посебно је важно да новим уставом јасно верификујемо оно што представља значајан дио нашег институционалног и националног идентитета - Бањалука је главни град, а Пале - пријестоница Републике Српске", истакао је Кошарац за Срну.
Нови устав Републике Српске, навео је Кошарац, представљаће израз њене институционалне снаге, политичке зрелости и одговорности према будућности.
Кошарац је рекао да Република Српска има капацитет и пуно право да доноси највиши правни акт којим уређује своје институције и њихово функционисање.
"Тај процес није усмјерен против било којег народа, већ је у интересу очувања уставног поретка, стабилности и ефикасности институција Републике Српске", поручио је Кошарац.
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Предсједник Милорад Додик претходно је изјавио да је план да 9. јануара буде проглашен нови устав Републике Српске, који ће бити савремен, уважавати конститутивност народа и спријечити злоупотребе у функционисању Српске.
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