Кошарац: Додик се бори национално одговорним, а не вазалским и поданичким политикама

Извор:
СРНА
11.09.2025
19:10

Замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац изјавио је да се предсједник Републике Српске Милорад Додик бори за интересе Српске и њених грађана национално одговорним, а не вазалским и поданичким политикама.
"Сарајевске политичке хануме нападају предсједника Додика тобоже због реформи. Срам вас било", истакао је Кошарац.
Он је нагласио да је унутрашњи договор једино одрживо рјешење за функционисање БиХ.
"Нећемо путем који значи даљу разградњу дејтонске архитектуре", навео је Кошарац на Инстаграму.
Према његовим ријечима, усаглашавање два ентитета и три конститутивна народа је једини метод, а не полтронство пред већ пропалом ЕУ.
"Тумарате по Европи, лажете и нападате Додика без аргумената, прикривајући властите недостатке. У потпуности сте `фејк`! Прије подне сте европски,а поподне исламски свијет! Шта сте", упитао је Кошарац.
