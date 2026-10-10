Кошарац: Мудра политика не бира стране, она штити интересе свог народа

Аутор:АТВ редакција
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Замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац указао је да Република Српска разговара и са Вашингтоном и са Москвом и поручио да сарадњу са једнима не доживљава као препреку за сарадњу са другима, јер одговорна дипломатија не подразумијева затварање врата, већ њихово отварање у интересу сопственог народа.
Кошарац је нагласио да вијест о договору предсједника САД Доналда Трампа и Русије Владимира Путина о испоруци руског дизела америчком и свјетском тржишту још једном подсјећа на важну чињеницу да и у времену великих геополитичких подјела озбиљни лидери препознају значај дијалога, преговора и сарадње када је ријеч о конкретним интересима њихових држава и народа.
"Ако Вашингтон и Москва, упркос озбиљним политичким разликама, могу да разговарају и траже простор за договор, онда је јасно колико је погрешно Републици Српској оспоравати право да гради односе са оба центра моћи", написао је Кошарац на "Инстаграму".
Он је истакао да се управо у томе огледа мудрост политике предсједника Милорада Додика и Републике Српске, "политике која чува традиционална пријатељства, отвара врата за нову сарадњу и полази од јасног принципа да интереси Српске морају бити изнад туђих очекивања, притисака и геополитичких подјела".
"Показали смо да политичка зрелост подразумијева способност да се разговара са различитим међународним актерима, да се граде партнерства и да се досљедно заступају сопствени интереси, без одрицања од својих ставова и пријатеља", навео је Кошарац.
Он је додао да Република Српска не прихвата логику наметнутих сврставања, нити пристаје да јој други одређују с ким смије да разговара.
"Наша обавеза није да бирамо стране у туђим сукобима, већ да штитимо Републику Српску, њен уставни положај и будућност српског народа", нагласио је Кошарац.
Предсједник Русије Владимир Путин након телефонског разговора са америчким лидером Доналдом Трампом потврдио је да је Русија спремна да испоручује нафту и нафтне деривате на америчко и свјетско тржиште, истичући да ће то позитивно утицати на глобалну економију.
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