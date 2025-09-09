Кошарац: НАТО хтио да уништи Републику Српску

Извор:
Замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац изјавио је да 10.000 тона експлозива које је НАТО сручио на простор Републике Српске говори о томе да је ова војно-политичка злочиначка организација имала потребу да уништи Републику Српску, као и о геноцидним намјерама према српском народу.
Кошарац је рекао да НАТО до данас није одустао од те намјере коју и даље испољава кроз малигне ставове, пријетње и позиве једне структуре из Сарајева за укључивање Алијансе у одређена питања.
Он је на обиљежавању Дана сјећања на жртве НАТО бомбардовања у Републици Српској у Источном Сарајеву оцијенио да гађање цивилног становништва бомбама са осиромашеним уранијумом представља геноцид.
"Данас велики број људи из Хаџића, Вогошће и других крајева гдје је НАТО бомбардовао има здравствене проблеме. То им је и била намјера - да направе трајан проблем српском народу у Републици Српској. Ми то никада нећемо заборавити", поручио је Кошарац на мјесном гробљу Грлица у Источној Илиџи, гдје је служен помен и положено цвијеће код споменика првим жртвама НАТО агресије у тадашњем Српском Сарајеву - брату и сестри Раденку и Радмили Галинац.
Он је истакао да ова гробница опомиње и представља завјет представницима Републике Српске да истрају у томе да Српска не постане чланица НАТО-а.
"Они који покушавају да лобирају да се промијени наш политички курс морају да знају да политичко руководство Републике Српске то никада неће дозволити због НАТО бомбардовања - прве агресије коју је НАТО извршио", рекао је Кошарац новинарима.
Он је подсјетио да је са покојним Раденком Галинцем био саборац у чети Војне полиције Треће сарајевске бригаде, те да је ујутро 9. септембра 1995. године био са њим.
"У касним сатима добили смо информацију да је НАТО бомбардовао мост у Љубини у општини Вогошћа и да има повријеђених. Тада нисмо знали шта се дешава, али када смо дошли на лице мјеста видјели смо шта је. Раденко и његова сестра Радмила били су на путу за Блажуј, као и командир станице Војне полиције Борислав Кондић који је био теже рањен", подсјетио је Кошарац и додао да су одмах организоване екипе за давање крви, али да су по доласку у Блажуј добили информацију да је Радмила преминула, а да се Раденку боре за живот.
Након бомбардовања моста, додао је Кошарац, НАТО је примијетио возило са упаљеним свјетлима, вратио се и испустио бомбе, што потврђује злочиначке намјере НАТО-а према Републици Српској.
"Бомбардовао је цивилне циљеве, дјецу и нејач", закључио је Кошарац.
Раденко и Радмила Галинац погинули су 9. септембра 1995. године у бомбардовању моста код Српског Сарајева, враћајући се са помена брату који је страдао 15 дана раније.
НАТО снаге су током шеснаест дана бомбардовања на територију Републике Српске избациле више од 1.000 бомби, међу којима и ракете типа "томахавк", укупне тежине око 10.000 тона експлозива.
Осим тога, кориштена је и муниција са осиромашеним уранијумом, чије посљедице становништво осјећа и данас.
Иницијатива за обиљежавање Дана сјећања на жртве НАТО бомбардовања покренута је у Андрићграду 26. августа 2018. године на приједлог Новинске агенције Републике Српске.
Овај датум обиљежава се у организацији Одбора Владе Републике Српске за његовање традиције ослободилачких ратова.
