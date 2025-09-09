Кошарац: ''Тројка'' рачуна да ће нападима на институције и предсједника Српске добити политичке поене

09.09.2025
Замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац изјавио је данас да је Влада Републике Српске легална и легитимна, израз става Народне скупштине Републике Српске и није настала интервенционизмом као што је то Влада ФБиХ.
Кошарац је, коментаришући апелацију Уставном суду БиХ за оцјену уставности нове Владе Републике Српске коју су упутили посланици "тројке", рекао да Република Српска има суверенитет, те да у Српској одлуке доносе легално и легитимно изабрани органи као израз воље њених грађана.
"Врло јасна чињеница је да је Република Српска стабилна и да њене институције функционишу у складу са Уставом. А са друге стране имамо прихватање окупације од лажног високог представника. `Тројка` прихвата окупацију, а ми не прихватамо. Ми сматрамо да је легитимно да доносимо одлуке у институцијама Републике Српске", рекао је Кошарац на конференцији за новинаре у Сарајеву.
Он је упитао и да ли је Влада ФБиХ легитимна, оцјењујући ову апелацију класичним чаршијским понашањем, изразом немоћи и патолошке борбе против Републике Српске.
"Је ли 'тројка' реаговала према Уставном суду да траже да се утврди легитимитет и легалност Владе ФБиХ?", упитао је Кошарац.
Кошарац је упитао и шта странке из ФБиХ имају са институцијама Републике Српске, осим што су дио политичког арсенала против Републике Српске.
"Када су странке из Републике Српске, а наравно да имају капацитет на нивоу институција БиХ, покретале питање када је у питању ФБиХ?", упитао је Кошарац и поновио да је данашња апелација израз патолошке потребе да се нанесе штета Републици Српској.
Он сматра и да је ово покушај 'тројке' да се позиционира код бошњачког бирачког тијела за изборе наредне године због страха од повратка СДА, преноси Срна.
"Рачунају ако више помињу име Милорада Додика и нападају институције Републике Српске да ће имати више гласова бошњачког народа", рекао је Кошарац, који је и министар спољне трговине и економских односа у Савјету министара.
Министар је поручио да би функционери "тројке" требали да развијају ФБиХ, те да им Република Српска никада неће бити камен спотицања, додајући да су изјаве појединих функционера из ФБиХ да неће сарађивати са институцијама Републике Српске трајан проблем БиХ.
"Очигледно је да неко хоће трајан проблем и најбољи одговор на све ово је референдум", поручио је Кошарац.
Разговор предсједника Републике Српске Милорада Додика са министром иностраних послова Русије Сергејом Лавровом у Москви представља велику међународну побједа Српске, изјавио је министар спољне трговине и економских односа у Савјету министара Сташа Кошарац.
Кошарац је нагласио да је Додик током данашњег сусрета Лаврову кредибилно пренио чињенице о ситуацији у БиХ засноване на политичкој окупацији такозваног високог представника Кристијана Шмита и поступању одредђених структура у Федерацији БиХ.
Он је навео да је Додик на конференцији за новинаре са Лавровом јавно поручио да Република Српска никада није доводила у питање мир, стабилност и дијалог, већ више пута нудила разговор с циљем враћања изворном Дејтонском споразуму.
Кошарац је напоменуо да је Додик при том подсјетио да је Република Српска субјект међународног права који је верификован, како и чињеницу да су гарант Дејтонског споразума, између осталих, Русија, САД и ЕУ.
"Једна од страна потписница Дејтонског споразума је Република Српска и стога је потпуно политички одговорно разговарати о примјени Дејтонског мировног споразума са земљом потписницом тог документа, с обзиром на то да је дејтонска архитектура нарушена наметнутим нелегалним одлукама лажног високог представника и поступањем неуставних институција по налогу Шмита и коначно верификацију Европске комисије да је то као нормално", истакао је Кошарац.
Наводећи да се тражи рјешење за ову ситуацију, Кошарац је оцијенио да је рјешење у дијалогу и суверенитету у самој БиХ, а не подаништву окупаторској власти.
Према његовим ријечима, сарајевска "тројка" пристала је да нелегални Шмит намеће одлуке.
"Колико сам схватио са прес-конференције, министар Лавров је рекао да су за досљедну примјену Дејтонског мировног споразума и уставна рјешења", нагласио је Кошарац.
Осврћући се на негативне коментаре у ФБиХ поводом Додикове посјете Русији , он је упитао федералне званичнике на шта се грије Сарајево?
"На руски плин. Што не кажу - нећемо руски гас. А, да питам кад ћете платити Русији дуг за гас, да ли је Руска Федерација покренула нешто по том питању или тражи договор", каже Кошарац и најављује да ће све то бити предмет разговора крајем мјесеца у Сочију, гдје ће предводити Комисију за међу-трговинске односе БиХ и Русије.
Он је упитао зашто се не отвара питање озбиљне блокаде у Предсједништву БиХ када је у питању источна интерконекција?
"Људи су спремни да свима у БиХ дају нови гасовод, али не, неће се то допасти коме – неким европским званичницима", рекао је Кошарац и позвао све на договор.
Министар спољне трговине и економских односа у Савјету министара Сташа Кошарац изјавио је да поједине европске земље мјерењем такозваног радног времена врши додатни притисак на превознике из БиХ да би се ослабио домаћи транспортни сектор, што сматра веома перфидним.
Кошарац је истакао да је старосна доб возача из БиХ знатно нижа у односу на просјек у ЕУ, те да због тога европске компаније све чешће покушавају ангажовати домаће возаче нудећи им посао, што представља отворени кадровски притисак на домаће фирме.
"Европа има проблем да мобилише своје младе људе да се баве тим послом. Њихова структура је старија, што се одражава и на ефикасност и продуктивност компанија", рекао је Кошарац новинарима након сједнице Савјета министара.
Он је додао да се овај проблем мора третирати на регионалном нивоу, јер постоје јасне индикације да се возачи из БиХ свјесно заустављају на границама и охрабрују да прихвате посао у европским транспортним компанијама.
Кошарац је навео да Министарство спољне трговине и економских односа већ предузима мјере у оквиру своје надлежности, те да је Канцеларија за ветеринарство добила налог да ојача контролне механизме на граничним прелазима, нарочито када је ријеч о увозу производа животињског поријекла.
"Сви гранични инспектори морају бити потпуно у функцији. Не смијемо дозволити било какве злоупотребе или спекулације", нагласио је Кошарац и додао да је већ раније наложено отварање телефонске линије за анонимне пријаве евентуалних злоупотреба инспектора на граничним прелазима.
Он је позвао све превознике и возаче да пријаве уколико наиђу на неправилности у раду ветеринарских инспектора, нагласивши да ће у том случају одмах бити покренут дисциплински поступак и затражена смјена одговорног лица.
"Постоји спремност да предложимо Савјету министара и повећање броја извршилаца уколико се за тим укаже потреба, како се не би стварале гужве и застој", навео је Кошарац.
Кошарац је подсјетио да је на недавно одржаном састанку са представницима УИО БиХ и инспекцијским органима Републике Српске и Федерације БиХ договорено да се до краја мјесеца потпише меморандум којим ће бити уједначено радно вријеме свих инспекцијских органа на граничним прелазима.
Циљ је, појаснио је, да фитосанитарни и ветеринарски прегледи буду доступни у складу са радним временом царине и УИО.
Кошарац је увјерен да ће, након анализа и позитивних мишљења надлежних институција, Канцеларија за ветеринарство потписати меморандум о сарадњи са другим инспекцијским тијелима, као и са УИО, што ће додатно побољшати ефикасност на граничним прелазима.
Министар спољне трговине и економских односа у Савјету министара Сташа Кошарац изјавио је да је све одлуке у вези са Трговском гором дони Савјет министара и истакао да да треба тражити још више новца на свим нивоима како би се на темељу кредибилних правних чињеница и експертских анализа спријечила Хрватска у намјери да изгради такав објекат на граници са Републиком Српском, односно БиХ.
"Министар спољне трговине није донио ниједну личну одлуку. Одлуке се искључиво Савјета министара", нагласио је Кошарац на конференцији за новинаре у Сарајеву.
Он је истакао да треба тражити још новца за експертске тимове, али и учинак, подсјећајући да ти људи раде тек четири до пет мјесеци, након што је расписан оглас за њихов избор.
"Што буде више спекулације, биће више мотива да радимо и обезбиједимо што боље услове за врло вриједне људе у експертским тимовима и из Републике Српске и ФБиХ", навео је Кошарац.
Он је навео да су све одлуке које су биле инициране према њему као министру биле иницијатива чланова експертског и правног тима и Координационог тијела, уз њихове закључке, ни једну одлуку није донио сам.
"Волио бих да смо додијелили два милиона евра и правној канцеларији и експертима, јер то ради Хрватска", истакао је Кошарац и додао да када БиХ нема средстава и када нема међународне асистенције, онда дођу опозициони представници и кажу да се ништа не ради.
Према његовим ријечима, свако ће да одговара за потрошени новац.
Он је напоменуо да још када је дошао на позицију министра спољне трговине и економских односа затекао један папир у кабинету свог претходника који се односи на Трговску гору.
"Активним радом са колегама у претходном сазиву дефинисали смо структуру правног и експертског тима координационог тијела, обезбиједили новац у буџетима Републике Српске и ФБиХ, те институција БиХ и урадили правну стратегију", рекао је Кошарац.
