Кошарац: У страху од СДА, "тројка" бјежи од одговорности за политички пораз

СРНА

13.09.2025

14:02

1
Кошарац: У страху од СДА, "тројка" бјежи од одговорности за политички пораз
Замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац истакао је да је јасно да "Елмедин Конаковић и екипа" немају шта да понуде свом све малобројнијем гласачком тијелу, па се надају да ће свакодневним и хорским нападима на предсједника Републике Српске Милорада Додика ушићарити покоји поен и ублажити неминован изборни дебакл 2026. године.

"Колико год да се потрудимо, некада је заиста тешко схватити `тројкину` опсједнутост предсједником Републике Српске. У страху од СДА, `тројка` упорно бјежи од властите одговорности за политички пораз какав неће бити запамћен на овим просторима. Једина њихова стратегија је ширење лажног наратива о Додику и Српској, ријетко виђен популизам и општа дезоријентисаност у сваком сегменту", нагласио је Кошарац.

Он је навео да је бошњачки народ жртва тако испразног популизма "тројке".

Ајвар

"Упорно се труде да нападима на Додика и Српску прикрију једину истину - прихватили су окупацију њима номинално надређеног окупатора /Кристијана/ Шмита, који је главни кривац за уставну и политичку кризу", написао је Кошарац на "Инстаграму".

Кошарац је додао да неспособност "тројке" да изгради суверенитет БиХ и очува дејтонску структуру, као једину могућу опцију за опстанак ове земље, долази на наплату.

"За то им нису кривци ни Додик, ни Српска, нити међународни партнери који уважавају и подржавају политике руководства Српске. То што `тројка` није способна да добије међународну пажњу, изузев оне у међународним истрагама, није кривица ни Додика ни Српске. Више напада на Српску, значи мање БиХ. Једноставна математика", поручио је Кошарац.

Сташа Кошарац

SDA

Елмедин Конаковић

Коментари (1)
