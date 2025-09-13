Кошарац: У страху од СДА, "тројка" бјежи од одговорности за политички пораз

Извор:
СРНА
13.09.2025
14:02
Коментари:1
Замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац истакао је да је јасно да "Елмедин Конаковић и екипа" немају шта да понуде свом све малобројнијем гласачком тијелу, па се надају да ће свакодневним и хорским нападима на предсједника Републике Српске Милорада Додика ушићарити покоји поен и ублажити неминован изборни дебакл 2026. године.
"Колико год да се потрудимо, некада је заиста тешко схватити `тројкину` опсједнутост предсједником Републике Српске. У страху од СДА, `тројка` упорно бјежи од властите одговорности за политички пораз какав неће бити запамћен на овим просторима. Једина њихова стратегија је ширење лажног наратива о Додику и Српској, ријетко виђен популизам и општа дезоријентисаност у сваком сегменту", нагласио је Кошарац.
Он је навео да је бошњачки народ жртва тако испразног популизма "тројке".
Савјети
Ево како да направите ајвар без вишесатног кувања
"Упорно се труде да нападима на Додика и Српску прикрију једину истину - прихватили су окупацију њима номинално надређеног окупатора /Кристијана/ Шмита, који је главни кривац за уставну и политичку кризу", написао је Кошарац на "Инстаграму".
Кошарац је додао да неспособност "тројке" да изгради суверенитет БиХ и очува дејтонску структуру, као једину могућу опцију за опстанак ове земље, долази на наплату.
Хроника
Приведена трудна кћерка Семира Султановића
"За то им нису кривци ни Додик, ни Српска, нити међународни партнери који уважавају и подржавају политике руководства Српске. То што `тројка` није способна да добије међународну пажњу, изузев оне у међународним истрагама, није кривица ни Додика ни Српске. Више напада на Српску, значи мање БиХ. Једноставна математика", поручио је Кошарац.
Савјети
5 ч0
Савјети
5 ч0
Свијет
5 ч0
Хроника
5 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму