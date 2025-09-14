Кошарац: Злотворима мало што Караџићу ускраћују медицински третман, сад му забранили и разговор са свештеником

14.09.2025
15:19
Замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац поручио је да треба да остане забиљежено да у британском казамату није дозвољено да званични капелан Српске православне цркве посјети првог предсједника Српске Радована Караџића.
У изјави Срни, Кошарац је оцијенио да је злотворима било мало што Караџићу ускраћују адекватан медицински третман, па му сада забрањују да се кроз разговор са свештеником окријепи у вјери и оснажи у нади.
"Нека им је на образ и част, ако то уопште разумију. Осилили су се да своју нечаст показују на њему", навео је он.
Кошарац је рекао да "знамо да сила Бога не моли, али нека и они знају да ни Бог силу не воли".
Званичном капелану Српске православне цркве Радмилу Стокићу није дозвољена посјета првом предсједнику Републике Српске Радовану Караџићу у британском затвору Албани на острву Вајт, иако је био пријављен на листи посјетилаца.
Свештеник Стокић рекао је Срни да је ово један у низу примјера психичке тортуре која се проводи над Караџићем.
