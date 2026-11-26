Аутор:АТВ редакција
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Колико је Денис Бећировић опскурна и неозбиљна политичка појава, најбоље говори да у његова привиђања о неком наводном континуитету БиХ не вјерују чак ни у Сарајеву, изјавио је српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ Радован Ковачевић.
Колико је Денис Бећировић опскурна и неозбиљна политичка појава, најбоље говори да у његова привиђања о неком наводном континуитету БиХ не вјерују чак ни у Сарајеву, изјавио је српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ Радован Ковачевић.
"Тако Касим Трнка, интелектуални ауторитет сарајевског академског круга, професор уставног права, предсједник Вијећа Конгреса бошњачких интелектуалаца и, најбитније, члан бошњачке преговарачке делегације у Дејтону, у свом раду "Специфичности уставног уређења БиХ" наводи сљедеће: "Будући да је Устав наметнут међународним уговором, до промјене уставног уређења није дошло у складу са ревизијским поступком прописаним претходним легалним и легитимним Уставом Републике Босне и Херцеговине, па се може говорити о уставном дисконтинуитету". подсјетио је Ковачевић.
"Све је и свима јасно, осим Бећировићу", навео је Ковачевић на "Иксу".
Колико је Бећировић опскурна и неозбиљна политичка појава, најбоље говори да у његова привиђања о неком наводном континуитету БиХ не вјерују чак ни у Сарајеву.
Тако Касим Трнка, интелектуални ауторитет сарајевског академског круга, професор уставног права, предсједник Вијећа Конгреса бошњачких интелектуалаца и, најбитније, члан бошњачке преговарачке делегације у Дејтону, у свом раду "Специфичности уставног уређења БиХ" наводи сљедеће: "Будући да је Устав наметнут међународним уговором, до промјене уставног уређења није дошло у складу са ревизијским поступком прописаним претходним легалним и легитимним Уставом Републике Босне и Херцеговине, па се може говорити о уставном дисконтинуитету."
Све је и свима јасно, осим Бећировићу.
А његови коментари о антифашизму и антифашистичким покретима на простору БиХ не заслужују ни коментар. Ми се не мијешамо у унутрашња питања бошњачког народа, нека се ни он не мијеша у унутрашња питања српског народа.— Радован Ковачевић (@KovacevicRaso) November 26, 2026
А његови коментари о антифашизму и антифашистичким покретима на простору БиХ, нагласио је Ковачевић, не заслужују ни коментар.
"Ми се не мијешамо у унутрашња питања бошњачког народа, нека се ни он не мијеша у унутрашња питања српског народа", поручио је Ковачевић.
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