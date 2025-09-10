Ковачевић: Изетбеговић показао колико је слаб лидер

10.09.2025
11:33
Коментари:1
Српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине Радован Ковачевић истакао је да изјава Бакира Изетбеговића, којом поручује да се може сарађивати са СНСД-ом, али без Милорада Додика, показује само колико је Изетбеговић слаб лидер и колико је његова политика слаба и без снаге.
- Најлакше је одговорити на начин да је и са СДА могуће сарађивати једино без Изетбеговића. Наравно, у множини. Али зар уопште постоји ико са ким СДА може сарађивати?! Осим са Жељком/ Комшићем, Небојшом Вукановићем са подршком од 1,5 одсто и остатком слабе опозиције Републике Српске, које Изетбеговић толико хвали. Њему и одговарају само Срби и Хрвати које би он да бира, а не они који су избор српског и хрватског народа - истакао је Ковачевић у објави на друштвеној мрежи Икс.
Ковачевић је објавио дио изјаве Изетбеговића и поручио да он и они који га опонашају, морају јасно знати да је народ Републике Српске одавно свјестан чињенице да, када би се ишта питало Изетбеговића и њему сличнима, у Републици Српској не да не би било Милорада Додика, него не би било ни СНСД-а, а ни саме Републике Српске, па ни Срба.
- СДА и сарајевске странке су све вријеме власт у ФБиХ, па се из статуса српског народа тамо најбоље види каква им је политика према Србима тамо гдје нема довољно могућности да им се супротставе Милорад Додик и Република Српска. Истовремено, Изетбеговић, ма колико се трудио, у својим изјавама не може да сакрије искрено дивљење према Милораду Додику. Тако у истом интервјуу Додика описује као "јаког предсједника којем су сви одани", додајући да, када он буде уклоњен, Срби задуго неће имати тако "габаритног политичара", чиме у потпуности разоткрива мотиве политичког прогона Милорада Додика - поручио је Ковачевић.
Истиче да је циљ очигледан и само један - обезглавити Србе и Републику Српску!
