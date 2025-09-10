Logo
Ковачевић одговорио Комшићу: Додик у Москви поносно и државнички!

Извор:

СРНА

10.09.2025

16:14

Фото: АТВ БЛ

Српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ Радован Ковачевић истакао је да предсједник Републике Српске Милорад Додик у Москви баш ништа није радио очајнички већ, напротив, сасвим поносно и државнички.

"Не знам какве су му тачно претензије и намјере, али знам да неће Комшић Додика нигдје носити", написао је Ковачевић на друштвеној мрежи Икс.

Подсјећамо, члан Предсједништва БиХ Жељко Комшић изјавио је да предсједник Републике Српске Милорад Додик очајнички тражи заштиту Москве, и нека га ђаво носи.

Тагови:

Жељко Комшић

Радован Ковачевић

Милорад Додик

