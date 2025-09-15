Ковачевић: Вукановићу је ближи мјесец од изборног цензуса

Извор:
СРНА
15.09.2025
08:11
Небојши Вукановићу је ближи мјесец од изборног цензуса, рекао је портпарол СНСД-а Радован Ковачевић.
Реагујући на писање једног сарајевског портала да је За правду и ред - Листа Небојше Вукановића на изборима имала неколико пута већу подршку у Републици Српској од оне коју је изнио Ковачевић, он је на "Иксу" написао да је барем 100 пута нагласио да говори о посљедњим одржаним изборима, 2024. године.
"И у праву сте, странка Небојше Вукановића је на тим изборима добила више од 1,5 одсто подршке грађана Српске. Тачније, добила је чак 1,8 одсто", навео је Ковачевић.
Барем 100 пута сам нагласио да говорим о посљедњим одржаним изборима, 2024. године.— Радован Ковачевић (@KovacevicRaso) September 15, 2025
И у праву сте, странка Небојше Вукановића је на тим изборима добила више од 1,5% подршке грађана Српске. Тачније, добила је чак 1,8%.
Вукановићу је ближи мјесец од изборног цензуса. https://t.co/U3rOFBsTBa
Сарајевски портал је у покушају да демантује Ковачевића објавио да је на општим изборима 2022. године, За правду и ред – Листа Небојше Вукановића добила 5,31 одсто гласова.
