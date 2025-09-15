Logo

Ковачевић: Вукановићу је ближи мјесец од изборног цензуса

Ковачевић: Вукановићу је ближи мјесец од изборног цензуса
Фото: АТВ БЛ

Небојши Вукановићу је ближи мјесец од изборног цензуса, рекао је портпарол СНСД-а Радован Ковачевић.

Реагујући на писање једног сарајевског портала да је За правду и ред - Листа Небојше Вукановића на изборима имала неколико пута већу подршку у Републици Српској од оне коју је изнио Ковачевић, он је на "Иксу" написао да је барем 100 пута нагласио да говори о посљедњим одржаним изборима, 2024. године.

ILU-PUSTINJA-150925

Наука и технологија

Зона тишине наставља да интригира научнике

"И у праву сте, странка Небојше Вукановића је на тим изборима добила више од 1,5 одсто подршке грађана Српске. Тачније, добила је чак 1,8 одсто", навео је Ковачевић.

Сарајевски портал је у покушају да демантује Ковачевића објавио да је на општим изборима 2022. године, За правду и ред – Листа Небојше Вукановића добила 5,31 одсто гласова.

Радован Ковачевић

Небојша Вукановић

