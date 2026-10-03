Кренуо први транзитни воз кроз Српску

Аутор:АТВ редакција
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Предузеће "Жељезнице Републике Српске" саопштило је да је данас, у сарадњи са хрватским жељезничком оператером "Лог Раил", покренут први воз у транзиту кроз Републику Српску коридором "Девет а", у циљу убрзања протока роба жељезничким транспортом између ЕУ и Србије, као и земаља Западног Балкана.
Жељезничка путања првог воза у транзиту кроз Републику Српску одвија се данас на релацији Загреб-Нови Сад.
"Данашњи званичан почетак успјешне сарадње на релацији Хрватска-Србија-Хрватска кроз Републику Српску, од Волиње преко Добрљина и Зворника до Брасине, гаранција је брзог транзита те сигурног превоза свих врста роба у оквиру услуге теретног саобраћаја `Жељезница`", наводи се у саопштењу.
Заједничка организација транспорта роба жељезницом између хрватског "Лог Раила" и "Жељезница Републике Српске" је максимално ангажовање на адекватном пружању најповољније и најбезбједније услуге транспорта, као и убрзању превоза роба жељезницом широм региона.
Из "Жељезница Републике Српске" наводе да је превоз роба из Луке Ријека и Луке Копар гаранција сигурности, брзине, техничке и логистичке заштите, безбједности као еколошки најприхватљивијег вида транспорта коме су "Жељезнице Српске" спремне да адекватно одговоре.
"Жељезнице Републике Српске" позивају и остале жељезничке оператере у Србији и Хрватској на заједничку сарадњу у оквиру жељезничког транспорта, а у циљу бржег и сигурнијег превоза роба које су у транзиту кроз Републику Српску и ФБиХ, преноси Срна.
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