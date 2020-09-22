Krivokapić: Crna Gora ne može Srbiju proglašavati neprijateljem

22.09.2020
17:13
Crna Gora ne može Srbiju, sa kojom ima rodbinske, prijateljske i kumovske veze, da proglašava za neprijatelja, ponovio je danas nosilac liste koalicije Za budućnost Crne Gore Zdravko Krivokapić i poručio da to nije dobro ni za koga.
U video objavi na svom zvaničnom Twitter nalogu, Krivokapić je istakao je da su Srbi i Crnogorci uvijek u istoriji živjeli izuzetno dobro.
"To najbolje svjedoči kralj Nikola. Ne znam koga bi drugog trebalo da imam za primjer. Mi takve odnose moramo da gajimo", naveo je Krivokapić.
I da zaboravimo na te rodbineske veze, mi imamo izuzetne potrebe za ekonomskom saradnjom.
"Najveći dio tih naših uvozno-izvoznih transakcija ide ka Srbiji", naveo je Krivokapić.
Krivokapiću je iz Beograda posljednjih dana zamjereno na nekim neprinciijelnim i štetnim izjavama na račun Srbije i predsjednika Aleksandra Vučića.
Најновије
Најчитаније
19
39
19
37
19
21
19
15
19
11
Тренутно на програму