Krivokapić: Crna Gora ne može Srbiju proglašavati neprijateljem

22.09.2020

17:13

Crna Gora ne može Srbiju, sa kojom ima rodbinske, prijateljske i kumovske veze, da proglašava za neprijatelja, ponovio je danas nosilac liste koalicije Za budućnost Crne Gore Zdravko Krivokapić i poručio da to nije dobro ni za koga.

U video objavi na svom zvaničnom Twitter nalogu, Krivokapić je istakao je da su Srbi i Crnogorci uvijek u istoriji živjeli izuzetno dobro.

"To najbolje svjedoči kralj Nikola. Ne znam koga bi drugog trebalo da imam za primjer. Mi takve odnose moramo da gajimo", naveo je Krivokapić.

I da zaboravimo na te rodbineske veze, mi imamo izuzetne potrebe za ekonomskom saradnjom.

"Najveći dio tih naših uvozno-izvoznih transakcija ide ka Srbiji", naveo je Krivokapić.

Krivokapiću je iz Beograda posljednjih dana zamjereno na nekim neprinciijelnim i štetnim izjavama na račun Srbije i predsjednika Aleksandra Vučića.

