Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Уније студената Републике Српске Никола Лапчевић увјерен је да ће мандатар за састав нове владе Српске Игор Додик својом енергијом донијети побољшања.
"Стандард студената у Републици Српској је на завидном нивоу, али га је и даље потребно побољшати. Од будућег премијера очекујемо да ћемо завршити започете пројекте", рекао је Лапчевић новинарима након консултација мандатара са овом организацијом и Омладинским савјетом Српске.
Лапчевић вјерује да ће студентски стандард и даље расти у Републици Српској, те напомиње да су од ове године стипендије у Српској повећане за 50 одсто након више од 10 година.
Он је најавио да ће у наредном периоду Унија студената договорити даље кораке о инфраструктурним пројектима, смјештају и исхрани, наводећи да је Влада Републике Српске усвојила све њихове иницијативе.
"Студентски дом у Источном Сарајеву је завршен и планирамо реконструкцију Студентског дома у Зворнику, док ће студентски домови у Бањалуци и Фочи бити проширени за још један павиљон", истакао је Лапчевић.
Предсједник Омладинског савјета Републике Српске Симона Стојановић увјерена је да ће ова организација имати веома добру сарадњу са новом владом Српске, као што је то био случај и са досадашњом.
"Омладински савјет пружа потпуну подршку будућем премијеру Републике Српске и сматрамо да ће у наредном периоду радити на развоју Српске", нагласила је Симоновићева., преноси Срна.
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