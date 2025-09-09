Logo
Лавров и Додик о ситуацији у БиХ: Запад развалио Дејтон, Русија и Српска на истим позицијама

09.09.2025

11:29

Коментари:

0
Састанак предсједника Републике Српске Милорада Додика и министра спољних послова Руске Федерација Сергеја Лаврова
Фото: Srna

У Москви је почео састанак министра спољних послова Сергеја Лаврова и председника Републике Српске Милорада Додика.

Лавров је на почетку састанка оцијенио стање у БиХ и поступке нелегалног високог представника Кристијана Шмита, упозоривши на кршење одлука СБ УН.

Руски министар је истакао да је састанак дошао у правом тренутку с обзиром на сложене процесе који се дешавају у БиХ, а који се, прије свега тичу Републике Српске.

"Све ово је резултат грубог мијешања запада у унутрашње ствари БиХ и директно кршење Дејтонског споразума и принципа који су тамо забиљежени, укључујући принцип равноправно представљање три народа и ентитета. Незаконитим методама именован је такозвани високи представник, господин, Шмит који нема мандат, али ипак покушава да по налогу Запада намеће нека рјешења“, рекао је Лавров на почетку састанка.

Хтио бих да нагласим да то што наше западне колеге на сваком кораку и без повода крше много принципа Повеље УН, то не значи да ми треба да одустанемо од Повеље УН, рекао је Лавров.

Према ријечима Лаврова, биће размотрена и сарадња Русије и РС у свим сферама, као и контакти Додика и руског предсједника Владимира Путина.

"Драго ми је да вас видим са вашим тимом, добро дошли", рекао је Лавров.

Додик је захвалио на прилици да поново разговора са Лавровом и додао да се слаже са његовом оцјеном ситуације у РС.

Захвалио је Лаврову и Путину на томе што доследно прате шта се догађа у РС.

„Слажем се са вама у оцјени стања у Босни и Херцеговини“, рекао је Додик Лаврову и захвалио се њему и Путину.

„Сачували смо наше пријатељство и односе који нису доведени у питање због наших тешких односа са Западом“, додао је предсједник Српске.

Како је истакао, прошло је 30 година од Дејтонског споразума а никада нисмо били у већем проблему.

„Заједно с вама ми смо остали досљедни у примјени Дејтонског споразума, међутим то није радило. Само је генерисало још веће проблеме. Данас могу да кажем да Дејтонски споразум не функционише и потпуно је разваљен од стране либералног Запада. Ви то знате боље од многих у свијету“, казао је Додик, преноси Спутњик.

Милорад Додик

Сергеј Лавров

