Лукић: Одлука о изгласавању Владе Српске биће објављена данас

СРНА

08.09.2025

13:10

Лукић: Одлука о изгласавању Владе Српске биће објављена данас

Вршилац дужности директора "Службеног гласника Републике Српске" Милош Лукић рекао је за Срну да је упућен документ у вези са објавом о изгласавању нове Владе Републике Српске, те да ће након објаве бити потврђен избор посланика у Народној скупштини.

"Могу потврдити да смо добили допис Народне скупштине Републике Српске. У припреми је број `Службеног гласника` који ће изаћи данас. Одлуке ће ступити на снагу сутра, односно дан након објављивања", рекао је Лукић за Срну.

Предсједавајућа Вијећа народа Републике Српске Сребренка Голић изјавила је данас Срни да није покренут витални национални интерес Бошњака о избору нове Владе Српске, што значи да мандат може бити преузет.

Република Српска

АТВ у посједу документа: Без вета у Вијећу народа

Народна скупштина Републике Српске именовала је 2. септембра нову Владу Репубике Српске, коју ће предводити Саво Минић.

Милош Лукић

službeni glasnik

NSRS

