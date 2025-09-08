У Службеном гласнику објављене одлуке о избору нове Владе Републике Српске

Извор:
СРНА
08.09.2025
14:23
Коментари:0
Вршилац дужности директора "Службеног гласника Републике Српске" Милош Лукић изјавио је Срни да је објављен нови број ове публикације у којим је и одлука о избору нове Владе Републике Српске која ће ступити на снагу сутра.
"Могу потврдити да смо добили допис Народне скупштине Републике Српске. Одлуке ће ступити на снагу сутра, односно дан након објављивања", прецизирао је Лукић.
Република Српска
Стевандић: Демантована прича појединих опозиционих представника
Предсједавајућа Вијећа народа Републике Српске Сребренка Голић изјавила је раније Срни да није покренут витални национални интерес Бошњака о избору нове Владе Српске, што значи да мандат може бити преузет.
Народна скупштина Републике Српске именовала је 2. септембра нову Владу Републике Српске, коју ће предводити Саво Минић.
Nova Vlada Republike Srpske od sutra preuzima dužnost!— Miloš Lukić (@tnjiteras) September 8, 2025
Upravo je objavljen Službeni glasnik broj 78 u kojem se nalaze ove važne odluke! pic.twitter.com/IlQpKozTMh
