У Службеном гласнику објављене одлуке о избору нове Владе Републике Српске

Извор:

СРНА

08.09.2025

14:23

У Службеном гласнику објављене одлуке о избору нове Владе Републике Српске
Фото: Miloš Lukić/X

Вршилац дужности директора "Службеног гласника Републике Српске" Милош Лукић изјавио је Срни да је објављен нови број ове публикације у којим је и одлука о избору нове Владе Републике Српске која ће ступити на снагу сутра.

"Могу потврдити да смо добили допис Народне скупштине Републике Српске. Одлуке ће ступити на снагу сутра, односно дан након објављивања", прецизирао је Лукић.

Ненад Стевандић-01092025

Република Српска

Стевандић: Демантована прича појединих опозиционих представника

Предсједавајућа Вијећа народа Републике Српске Сребренка Голић изјавила је раније Срни да није покренут витални национални интерес Бошњака о избору нове Владе Српске, што значи да мандат може бити преузет.

Народна скупштина Републике Српске именовала је 2. септембра нову Владу Републике Српске, коју ће предводити Саво Минић.

