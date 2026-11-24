Аутор:Валерија Илић
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Прве консултације обављене су са удружењима проистеклим из Одбрамбено-отаџбинског рата. Сарадња ће бити настављена, посебно у дијелу који се односи на запошљавање дјеце погинулих бораца и стамбено збрињавање, како би тај процес би заокружен, нагласио је Милован Гагић.
"Чули смо да ће буџет борачко-инвалидске заштите бити за сљедећу годину преко 800 милиона, што је знак да је у задњих неколико година растао преко 200-250%, оно што смо захтијевали то је потреба то је наставак онога што смо започели у претходним годинама", рекао је Милован Гагић, предсједник Предсједништва Борачке организације Републике Српске.
Мандатар је на другом састанку са Удружењем пензионера - обећао да ће све учинити да се очува материјални положај пензионера, те да се сваким даном повећава у складу са материјалним и буџетским могућностима Српске – истиче предсједник Удружења пензионера Републике Српске.
"Да се пензије максимално, колико финансијска средства дозвољавају да се повећавају почетком сваке године у складу са Законом о пензијско-инвалидском осигурању, као и средином године ванредно повећање када се за то укаже прилика и када се нађу средства у буџету. Такође је договорено да се води више рачуна о здравственој заштити да пензионери могу да имају лијекове на А и Б листи које највише троше", каже Ратко Трифуновић, предсједник Удружења пензионера Републике Српске.
15.000 студената студира на бањалучком универзитету, док у Источном Сарајеву, број студената је 10.000. Универзитети имају кључну улогу у образовању будућих генерација стручњака, научника и интелектуалаца, чије знање и способности обликују будућност друштва у цјелини, јасни су представници универзитета.
"Кроз подизање општег стандарда рада и услова, подизање услова научно-истраживачког рада и наравно да примијенимо све оно за шта се ми залажемо већ дуже вријеме и у наредном периоду смо јасно рекли да хоћемо да радимо на модернизацији универзитета и факултета, наставних планова и програма у смислу боље презентације у земљи и свијету", рекао је Ранко Шкрбић, в.д. ректора Универзитета у Бањалуци.
"Оно о чему смо данас разговарали између осталог јесте да се настави динамика улагања у високо образовање у Републици Српској настави и у наредном периоду и да се посебна пажња посвети интернационализацији наша два универзитета", рекао је Милан Кулић, ректор Универзитета у Источном Сарајеву.
Увјерени смо да ћемо имати добру сарадњу са новом Владом Српске. Фокус је договорити даље кораке на инфраструктурним пројектима, смјештају и исхрани - истичу једногласно Омладински савјет и Унија студената Републике Српске.
"Али за ову годину, није било простора да се повећа више, али ми ћемо наставити наредних година да се боримо да то буде више, ми сматрамо да је повећање од 50% значајно за ову годину", рекао је Никола Лапчевић, предсједник Уније студената Републике Српске.
"Разговарали смо о побољшању положаја младих у Републици Српској да млади људи остају овде да се образују и професионално усавршавају", рекла је Симона Стојановић, предсједник Омладинског савјета Републике Српске.
Почели смо са онима који су стварали Републику Српску, а завршили са онима на које рачунамо у будућности, каже Игор Додик.
"Наравно све смо записали све ћемо то да ставимо у наредном периоду и што се тиче еспозеа и неког програма рада будуће владе", рекао је Игор Додик, мандатар за састав нове Владе Републике Српске.
Консултације се настављају, а сљедећи на реду су представници Привредне коморе и синдиката - план је да до краја седмице буду завршени сви састанци, након чега би мандатар требало да представи програм рата и приоритете будуће Владе Републике Српске.
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