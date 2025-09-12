Мазалица: Поднијећемо иницијативу за смјену Мирсада Дуратовића

12.09.2025
19:06
Коментари:1
Недавно саопштење СДП-а показује колико је та странка огрезла у политичком лицемјерству и шарлатанству, те колико се удаљила од реалности и изгубила сваки осјећај за координате у којима владају право, смисао и логика, изјавио је предсједник Клуба посланика СНСД-а у Народној скупштини Републике Српске Срђан Мазалица.
"Лицемјерно је назвати Владу Саве Минића нелегалном и неуставном, а за избор владе на чијем челу је Никшић, Устав ФБиХ је стављен ван снаге на 24 сата од стране неименованог странца. Не само да је лицемјерно, већ и неинтелигентно", изјавио је Мазалица Срни.
Он је напоменуо како СДП тражи смјену кадрова СНСД-а из извршне власти, а јасно је да они не могу смијенити Срђана Амиџића и Сташу Кошарца из Савјета министара.
"Без њих двојице не могу смијенити ни кадрове СНСД-а из извршне власти које именује Савјет министара. Па чак ни кадрове које именује Парламентарна скупштина не могу смијенити на легалан начин", појаснио је Мазалица
Према његовим ријечима, ово је још једно празно саопштење, празно каква је иначе СДП БиХ као странка са својим празним и поданичким ставовима.
"Али, пошто они мисле да се против СНСД-а треба борити смјенама, и ми можемо играти ту врсту игре. Зато ћемо у понедељак поднијети иницијативу за смјену потпредсједника Народне скупштине Републике Српске Мирсада Дуратовића, који је кадар СДП-а, о чему ће се Скупштина изјаснити на наредној сједници", рекао је Мазалица.
Он је нагласио да СДП БиХ треба да зна да иза СНСД-а стоји народ, али и устави БиХ и Републике Српске, а не СДП-ова острашћеност и полтронство Шмиту.
"Јадна је странка која баштини наводно антифашистичке вриједности, а служи поштоваоца нациста који их је и довео на власт", закључио је Мазалица након што је Предсједништво СДП-а БиХ затражило смјену кадрова СНСД-а из извршне власти, преноси Срна.
