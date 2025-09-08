Мазалица: Тешке посљедице и отворене ране - разлог да не идемо у НАТО

Извор:
СРНА
08.09.2025
11:56
Коментари:1
Шеф Клуба СНСД-а у Народној скупштини Републике Српске Срђан Мазалица изјавио је Срни да је НАТО бомбардовање Републике Српске 1995. године оставило на Србе и Српску тешке посљедице и отворене ране, што је један од разлога да не треба тежити чланству у овом савезу.
Мазалица је навео да су током бомбардовања убијена 153 српска цивила чиме су се НАТО снаге сврстале на страну злочиначких армија, за шта нико никад није одговарао.
- Приликом ваздушних напада на Републику Српску, НАТО је користио муницију пуњену осиромашеним уранијумом. Мада је гађана српска територија, уранијум је захватио и дијелове Федерације БиХ. То само говори о злокобној природи ових напада, а посљедице трпимо и данас - нагласио је Мазалица.
Он је додао да укупан број бачених бомби на положаје Војске Републике Српске говори о великој сили којој би се тешко супротставиле и јаче војске.
Мазалица је рекао да НАТО бомбардовање Републике Српске није било ограничено само на операцију "Намјерна сила", већ се радило о континуираном притиску и конфронтацији с циљем слабљења Војске Републике Српске, али и пријетње силом.
- Једна ствар је повод за бомбардовање у гранатирању пијаце Маркале 28. августа, за шта по свему судећи нису биле криве српске снаге, слично и у случају "Рачак" као поводу за бомбардовање СРЈ 1999. године. Друго је константно слабљење војне снаге Војске Републике Српске с циљем помоћи слабијим снагама такозване Армије БиХ и ХВО-а, чиме су се НАТО снаге директно умијешале у конфликт, кршећи међународно право - истакао је Мазалица.
Он је навео да су сличне сценарије НАТО земље користиле и у Украјини, на примјер Буча и Краматорск, из чега се види да је иста методологија кориштена против Срба и Руса, уз припрему домаће јавности.
У Источном Сарајеву сутра ће бити обиљежен Дан сјећања на жртве НАТО бомбардовања у Републици Српској у којем је кориштена муниција са осиромашеним уранијумом и убијено 47 припадника Војске Републике Српске, као и најмање седам цивила, а рањено више од 100 војника и тешко повријеђен 21 цивил.
НАТО снаге су током шеснаест дана бомбардовања на територију Републике Српске избациле више од 1.000 бомби, међу којима и ракете типа "томахавк", укупне тежине око 10.000 тона експлозива.
Осим тога, кориштена је и муниција са осиромашеним уранијумом, чије посљедице становништво осјећа и данас.
Иницијатива за обиљежавање Дана сјећања на жртве НАТО бомбардовања покренута је у Андрићграду 26. августа 2018. године на приједлог Новинске агенције Републике Српске – СРНА.
