Мазалица: У Српској још на снази којим се не признају одлуке Уставног суда БиХ

Шеф посланичког Клуба СНСД-а у Народној скупштини Републике Српске Срђан Мазалица рекао је Срни да је још на снази закон којим парламент Српске не признаје одлуке Уставног суда БиХ.
Коментаришући одлуку крњег Уставног суда БиХ да стави ван снаге закључке парламента Српске о мандату предсједника Српске Милорада Додика, Мазалица је рекао да се Уставни суд БиХ на овај начин понаша као "полицајац" и продужена рука ЦИК БиХ, умјесто да цијени уставности и законитости аката које доносе законодавни органи власти на нивоу БиХ.
"Уставни суд БиХ да ради свој посао требало би да стави ван снаге одлуку ЦИК-а БиХ, јер није у складу са Уставом Републике Српске, а Устав Српске је према мишљењу Венецијанске комисије усклађен са Уставом БиХ", истакао је Мазалица.
Мазалица је подсјетио на праксу гдје је ЦИК БиХ у једном случају у ФБиХ сасвим другачије реаговала.
"Уставни суд БиХ у овој одлуци бавио се закључцима 6., 7. и 8. који говоре о мандату предсједника Републике Српске Милорада Додика и обавезивањем органа и институција у Републици Српској да не сарађују са ЦИК-ом БиХ, а није се бавио другим закључцима којима се спомиње Устав БиХ", појаснио је Мазалица.
Он је подсјетио да је Народна скупштина Републике Српске у 9. закључку критиковала праксу Уставног суда БиХ у којем се говори да је високи представник ноторна чињеница и дио уставноправног система БиХ.
Мазалица је упитао зашто се Уставни суд БиХ у својој одлуци није на то осврнуо, као и на друге закључке Народне скупштине Републике Српске везане за постојање Кристијана Шмита и његов мандат у складу са Анексом 10. без одлуке Савјета безбједности УН.
"Уставни суд БиХ није се бавио чак ни закључком у којем налажемо да се припреми резолуција о самоопредељењу Републике Српске, као и низом других закључака којим би ова институција требало да се позабави, а бави се омогућавањем пријевремених избора у Републици Српској", нагласио је Мазалица.
Мазалица је истакао да је на сцени правно насиље гдје се Уставни суд БиХ понаша као претходница Тужилаштва БиХ јер је непримјењивање одлука овог суда кривично дјело према Кривичном закону БиХ.
"Ово је сада једна пријетња да сви они који буду поступали у складу са закључцима Народне скупштине Републике Српске могу бити изложени правосудном прогону по угледу који је вођен против предсједника Републике Српске Милорада Додика на основу измјена Кривичног закона БиХ којег је наметнуо Кристијан Шмит", указао је Мазалица.
Мазалица је упозорио да је ово још једна одлука Уставног суда БиХ гдје се види да је овај суд заробљен од нелегалних и нелегитимних структура у Сарајеву чији је циљ потпуна разградња Републике Српске.
"Примјеном и подржавањем овакве одлуке ми толеришемо један механизам који, ако се буде примјењивао у будућности може довести до потпуног укидања Републике Српске", закључио је Мазалица.
Крњи Уставни суд БиХ усвојио је захтјев 14 чланова Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ за доношење привремене мјере о престанку мандата предсједнику Републике Српске Милораду Додику, које је Народна скупштина Српске усвојила на посебној сједници 22. августа.
Тренутно на програму