Мазалица: Уставни суд Српске потврдио да избор Тришић Бабић није нелегалан

Танјуг

31.01.2026

11:05

Мазалица: Уставни суд Српске потврдио да избор Тришић Бабић није нелегалан
Фото: АТВ

Шеф Клуба посланика СНСД-а у Народној скупштини Републике Српске Срђан Мазалица изјавио је данас да је Уставни суд Републике Српске потврдио да избор Ане Тришић Бабић на позицију вршиоца дужности предсједника Српске није нелегалан, јер Устав Српске није прецизирао процедуру која ступа на снагу у случају смјене предсједника Републике.

Мазалица је, гостујући на Танјуг ТВ, рекао да је Уставни суд у својој одлуци истакао да, с обзиром на то да није предвиђена процедура за наведену ситуацију, Народна скупштина Српске, која доноси Устав, може да одлучи о в.д. предсједника Српске.

- Имамо мишљење Уставног суда Српске, који је потврдио ту врсту одлуке зато што Устав Српске није прецизирао процедуру шта се деси кад буде смијењен предсједник. Уставни суд Српске је рекао да ако није дефинисана процедура Уставом, пошто наравно Скупштина доноси Устав Српске, она може у тим конкретним ситуацијама одлучити. Ми смо рекли - Ана Тришић Бабић је в.д. предсједника - објаснио је Мазалица.

Подсјетио је да је до сличне ситуације дошло након смрти бившег предсједника Српске Милана Јелића 2007. године, када је Народна скупштина за в.д. предсједника Српске изабрала Игора Радојичића.

Говорећи о најављеној посјети делегације Српске Вашингтону, Мазалица је истакао да ће ту делегацију предводити в.д. предсједника Српске Ана Тришић Бабић и српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.

- Ми смо већ имали остварене посјете са врло високим људима у Стејт департменту у којима су договорене неке ствари и где је нормализација односа потпуна. Не можемо сада неке ствари у јавности да говоримо какви су њихови ставови, треба сачекати јавне и званичне ставове нове америчке администрације, али ми сматрамо да су изузетно повољни у неком идеолошком смислу - рекао је он.

Мазалица је истакао да је нова америчка администрација препознала подршку коју је Милорад Додик као тадашњи предсједник Српске пружио Доналду Трампу, али и да званичници САД све више говоре о заштити хришћана у БиХ.

- То је демохришћанска власт која је у сваком случају оријентисана ка заштити хришћанских вриједности и која препознаје и подршку за чињење коју је Додик пружио прије избора Доналду Трампу као један од ријетких политичара и државника у читавој Европи. Треба рећи и то да је то једна суверенистичка политика која се противи глобализму и која све мање жели да утиче на унутрашња питања суверених земаља - поручио је саговорник он.

Он је истакао да је амерички амбасадор у Савјету безбједности и Уједињеним нацијама рекао да САД неће учествовати у креирању нових нација.

- Оно што је њихов амбасадор рекао у Савјету безбједности и Уједињеним нацијама када је била скупштина, јесте 'нећемо правити нове нације'. То је кључна порука и за нас изузетно важна. Прављење нових нација, заправо, у БиХ значи централизацију државе, прављење Босанаца, Херцеговаца, поништавање националних идентитета, зато што је управо то била идеја - закључио је Мазалица.

Срђан Мазалица

Коментари (8)
