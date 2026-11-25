Аутор:АТВ редакција
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Уочи гласања о приједлогу резолуције под називом "35. годишњица пада и разарања Вуковара", Меморијални центар Републике Српске упутио је отворено писмо свим посланицима Европског парламента.
У писму је затражио одбацивање предложене резолуције, као и да му се омогући да пред посланицима и надлежним тијелима Европског парламента представи документовано страдање српског народа, са посебним акцентом на страдање Срба у Хрватској.
У писму, које потписује директор Меморијалног центра Републике Српске Денис Бојић, упозорава се да би усвајање резолуције могло довести до додатног маргинализовања српских жртава у европском институционалном простору, али и имати далекосежне посљедице по историјску науку, образовање и формирање историјске свијести будућих генерација.
Посебно се указује на опасност да политичке резолуције постану основа за креирање образовних садржаја и уџбеника историје, те да изостављање чињеница о страдању српског народа доведе до тога да будуће генерације усвоје непотпуну слику о узроцима, току и посљедицама ратова деведесетих година.
- Право будућих генерација на познавање цјеловите историје подразумијева и право да знају ко су биле српске жртве, гдје су страдале и под којим околностима. Трајно помирење међу народима не може се градити на селективном познавању прошлости - наведено је у писму.
Указано је и на геноцид над Србима, Јеврејима и Ромима у Независној Држави Хрватској током Другог свјетског рата, као и на страдање српског становништва деведесетих година у Вуковару, Госпићу, Сиску, Загребу, Бјеловару, Пакрачкој Пољани, Медачком џепу и бројним другим мјестима.
У писму се наводи да је током војних операција "Бљесак" и "Олуја" протјерано више од 250.000 Срба. Према подацима Документационо информационог центра "ВЕРИТАС", од 1990. до 1998. године страдало 8.655 лица српске националности са подручја Републике Хрватске и некадашње Републике Српске Крајине, од чега се 1.461 лице и даље води као нестало. Наглашено је да за бројне злочине над српским становништвом нико није кривично одговарао.
- Између осталог у писму се наводи да чланство у Европској унији не може бити основ за привилегован положај у европској култури памћења, као што ни одсуство тог чланства не смије бити разлог за занемаривање историјског искуства и страдања других народа - истиче се у писму.
Меморијални центар Републике Српске, који је до сада снимио више од 1.900 аудио-визуелних свједочанстава српских жртава и непосредних свједока ратних догађаја, изразио је спремност да Европском парламенту стави на располагање релевантну архивску грађу, историјску документацију и свједочанства којима располаже.
У отвореном писму наглашена је и одговорност европских институција да сопственим политичким одлукама не продубљују историјске и националне подјеле чије превазилажење постављају као услов европске будућности простора бивше Југославије.
- Од Европског парламента очекујемо да одбаци предложену резолуцију и покаже да политичка припадност, национална заступљеност и однос снага у европским институцијама не могу бити мјерило достојанства људских жртава - закључено је у отвореном писму Меморијалног центра Републике Српске.
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