Аутор:АТВ редакција
Коментари:1
Милан Алексић, предсједник прњаворског СДС-а, који је на Главом одбору ове странке предложен као кандидат за делегата из реда српског народа у Дому народа БиХ, рекао је да не одустаје од те кандидатуре.
"Моја кандидатура није резултат личних амбиција, већ одлука Градског одбора СДС-а Прњавор и Главног одбора Српске демократске странке. Сматрам да одлуке страначких органа не би требало да буду предмет накнадних политичких договора у којима се занемарују људи, њихови резултати и повјерење које им је указано. Не знам шта ће бити изгласано у Народној скупштини Републике Српске 1. децембра, али једно знам – нема предаје! Иза себе имам породицу, пријатеље, Клуб одборника СДС-а, Градски одбор СДС-а, одлуке Главног одбора СДС-а и резултате, а испред себе имам будућност", рекао је Алексић.
Република Српска
СДС о избору делегата у Дом народа: Пропали преговори са партијама опозиције
Подсјећамо, након што је на Главом одбору СДС-а Милан Алексић, предложен за кандидата за делегата, Предсједништво СДС-а је гласало да се ипак подржи кандидата ПСС-а Драшка Станивуковића.
Није то одговарало бројним функционерима СДС-а, па је посланик ове странке Милан Петровић критиковао ову одлуку уз коментар "Јадна ли нам мајка".
Петровић је потом и предао кандидатуру Алексића за ову позицију.
Република Српска
Не зна лијева, шта ради десна: Петровић предао кандидатуру Алексића за Дом народа
"На основу одлуке Главног одбора Српске демократске странке (СДС), којом је Милан Алексић утврђен као кандидат СДС-а за делегата у Дом народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, народни посланик Милан Петровић данас је званично предао кандидатуру Милана Алексића", наводе из СДС-а Прњавор.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
5 д1
Република Српска
6 д1
Република Српска
1 седм2
Република Српска
1 седм1
Република Српска
5 ч5
Република Српска
18 ч0
Република Српска
18 ч3
Република Српска
1 д1
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму