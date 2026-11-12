Миличевић поручио Блануши: "Оставка, професоре"

Аутор:АТВ редакција
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Бивши предсједник Српске демократске странке (СДС) Милан Миличевић огласио се на друштвеним мрежама поручивши актуелном предсједнику Бранку Блануши да поднесе оставку.
Он је затражио хитно одржавање сједнице Главног одбора, расписивање унутарстраначких избора и сазивање скупштине странке.
Миличевић је навео да се дуго суздржавао од коментарисања дешавања у СДС-у, јер није желио додатно продубљивати, како је оцијенио, ионако тешко стање у странци.
"Дуго се суздржавам коментарисати стање у СДС-у и одлуке и саопштења која доноси професор у улози првог човјека странке", навео је Миличевић.
Додао је да свакодневно разговара са члановима странке који су забринути за њену будућност и питају се има ли спаса за СДС и вриједи ли се даље борити.
"Професоре, избацили сте градоначелника Бијељине и члана Предсједништва СДС из странке, а данас сте 'декоптовали' неколико чланова Главног одбора странке. Професоре, знате ли да овај појам (декоптација) не постоји у актуелној пракси, не постоји у српском језику, а не постоји ни у Статуту СДС-а?!", упитао је Миличевић.
Додао је да имена "декоптованих" нису битна.
"Битно је да су ово чланови Главног одбора које сам, у складу са статутом странке, схватио као тадашњег предсједника СДС-а", рекао је Миличевић.
Он је истакао да актуелно руководство не нуди јасне политичке поруке ни визију будућег дјеловања СДС-а као алтернативе постојећој власти.
"Не чује ни чланство СДС-а, ни јавност од тебе професоре никакве сувисле политичке поруке, а поготово не неку визију будућег дјеловања СДС-а као алтернативе постојећем режиму", навео је он.
Додао је да Блануша кривце за изборни пораз тражи у другима, умјесто да преиспита сопствену одговорност.
Миличевић је, као излаз из кризе у странци, навео оставку актуелног предсједника СДС-а.
"Морални чин и шанса за спас странке би била твоја оставка професоре. Изгледа да је и теби и још некима једино важна лична позиција, а не будућност СДС-а. Али за лично позиционирање важно је побиједити на изборима, а то значи добити подршку бирача који ти вјерују, који у теби виде наду да доносиш промјене. Та особа мора имати знање, енергију, вољу, харизму, упорност, стрпљивост, посећеност, достојанство, искреност", поручио је Миличевић.
Он је додао да ово све говори из најбоље намјере, као члан и некадашњи предсједник СДС-а.
"Црвено дугме за узбуну је одавно притиснуто! Оставка професоре, хитна сједница Главног одбора не само ради кандидовања делегата у Дом народа (гдје се вјероватно видиш) него ради расписивања унутарстраначких избора и сазивање скупштине странке за спас СДС-а. У противном неће више бити никога кога ћеш моћи искључити нити кога ћеш моћи декоптирати", закључио је Миличевић.
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