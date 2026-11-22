Аутор:Стеван Лулић
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Предсједник СНСД-а Милорад Додик огласио се након што је предсједник Републике Српске Саво Минић дао Игору Додику мандат за састав Владе.
Додик је на друштвеној мрежи Икс честитао Игору.
"Игор је мој понос и моја побједа. Од срца му честитам избор за мандатара за састав нове Владе Републике Српске. Он је дијете СНСД-а", поручио је Додик.
Додао је да вријеме пред нама тражи одговорност, озбиљан рад, заједништво и спремност да свако од нас да свој допринос стабилности и напретку Републике.
Игор је мој понос и моја побједа. Од срца му честитам избор за мандатара за састав нове Владе Републике Српске. Он је дијете СНСД-а.
Вријеме пред нама тражи одговорност, озбиљан рад, заједништво и спремност да свако од нас да свој допринос стабилности и напретку Републике Српске. Сигуран сам у његово знање, способности и искуство које је потврдио досадашњим радом, али и у нову енергију коју као представник млађе генерације доноси на ову важну позицију.
Сигуран сам да ће све што учини бити на добробит свих грађана Републике Српске. Тако је научен. Пред њим су велики изазови и важне одлуке.
Желим му много снаге, истрајности, успјеха и среће на овом путу.
Нека ово буде почетак новог поглавља, нових прилика и великих успјеха за нашу Републику Српску!
Никада нисам био сигурнији и поноснији него данас.— Милорад Додик (@MiloradDodik) November 22, 2026
Подсјећамо, Игор Додик добио је мандат за састав нове Владе, чиме је постао најмлађи мандатар у историји Републике Српске.
Република Српска
Ко је Игор Додик: Мандатар за састав нове Владе Републике Српске
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