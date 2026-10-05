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Минић: Бићу предсједник свих грађана Српске, без обзира на политичке разлике, вјеру и нацију

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05.10.2026 14:25

Коментари:

7
Минић: Бићу предсједник свих грађана Српске, без обзира на политичке разлике, вјеру и нацију
Фото: Ustupljena fotografija

Хвала свима на честиткама и лијепим ријечима. Коме не стигнем лично да одговорим, нека не замјери, свака порука ми много значи, поручио је након изборне побједе СНСД-ов Саво Минић.

"Бићу предсједник свих грађана Републике Српске, без обзира на политичке разлике, вјеру, нацију и било коју другу припадност. Као што сам обећао, моја канцеларија у наредне четири године биће цијела Српска, од Новог Града до Требиња. Видимо се на терену!", навео је он на Иксу

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Подијели:

Тагови :

Саво Минић

предсједник Републике Српске

СНСД

побједа

Коментари (7)

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