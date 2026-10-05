Минић: Бићу предсједник свих грађана Српске, без обзира на политичке разлике, вјеру и нацију

Аутор:АТВ редакција
Коментари:7
Хвала свима на честиткама и лијепим ријечима. Коме не стигнем лично да одговорим, нека не замјери, свака порука ми много значи, поручио је након изборне побједе СНСД-ов Саво Минић.
"Бићу предсједник свих грађана Републике Српске, без обзира на политичке разлике, вјеру, нацију и било коју другу припадност. Као што сам обећао, моја канцеларија у наредне четири године биће цијела Српска, од Новог Града до Требиња. Видимо се на терену!", навео је он на Иксу
Хвала свима на честиткама и лијепим ријечима. Коме не стигнем лично да одговорим, нека не замјери, свака порука ми много значи. Бићу предсједник свих грађана Републике Српске, без обзира на политичке разлике, вјеру, нацију и било коју другу припадност. Као што сам обећао, моја канцеларија у наредне четири године биће цијела Српска, од Новог Града до Требиња. Видимо се на терену!— Саво Минић (@minic_savo) October 5, 2026
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