Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Републике Српске Саво Минић истакао је да се фискална година у Српској завршава без проблема и кашњења у извршавању обавеза.
Он је нагласио да кандидату за предсједника Владе Републике Српске Игору Додику оставља уређен фискални систем, стабилност и велики инвестициони циклус.
Минић, који је предводио досадашњи сазив Владе Републике Српске, подсјетио је да је за годину дана усвојено 131 законско рјешење, док је просјек претходних влада био од 30 до 35 закона годишње.
"Припремили смо много законских рјешења која ће већ ићи на прве сједнице Народне скупштине, као што је закон о стратешким инвестицијама", рекао је Минић и појаснио да се стратешке инвестиције односе на енергетику и саобраћај, а да је припремљено више законских рјешења која ће омогућити наставак инвестиционих активности.
Као један од резултата рада Владе Републике Српске, Минић је навео ванредне интервенције у 90 школа у Републици Српској током протекле године, као и системско рјешавање питања борачког додатка, о чијој висини не би више требало да буде расправа.
Минић је напоменуо да је од ресорних министара тражио да буду присутни на терену, да обилазе локалне заједнице и прате потребе грађана, те истакао да је такав приступ допринио изборном резултату.
Говорећи о стању у јавним предузећима, Минић је навео да постоје велики проблеми у "Електропривреди Републике Српске", посебно у погледу организације, опреме и вишка запослених, те да је неопходно њено реструктурисање.
Он је рекао да је електрична енергија у Републици Српској дуго задржавала најнижу цијену, која више није економски исплатива.
"Не треба бјежати од истине. У `Електропривреди` је огроман вишак радника. Нема лијека док се не изврши реструктурисање `Електропривреде Републике Српске`", нагласио је Минић.
Минић је, поредећи цијене електричне енергије за привреду у Републици Српској и Федерацији БиХ /ФБиХ/, навео да рачун за исту потрошњу у ФБиХ износи 105 евра, а у Републици Српској 75 евра, додајући да је у Федерацији најављено и повећање од 29 одсто.
Он је за РТРС рекао да у Републици Српској има 407.000 домаћинстава и да 98 одсто њих редовно измирује обавезе за електричну енергију.
Говорећи о "Шумама Српске", Минић је нагласио да очекује да ће ово предузеће до краја године пословати на нули или позитивно, позивајући се на податке директора тог предузећа у којем је сада 500 радника мање.
Минић је указао да Републици Српској недостаје радне снаге и да послодавци стално траже увоз страних радника, истичући и да реструктурисање јавних предузећа не значи отпуштање радника који заиста раде.
"Ниједан радник који стварно ради неће остати без посла, а хоће онај који је дошао преко ујака, стрине, чиче, партије, као и они који не раде. Морамо рашчистити са тим. Добили смо повјерење грађана за то", нагласио је Минић.
Минић је поручио и да ће у свом предсједничком мандату потписати сваки закон који донесе Народна скупштина Републике Српске, без обзира на све евентуалне интервенције страних представника у БиХ.
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