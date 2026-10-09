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Минић: Имамо уговор, шта је спорно, нисмо хтјели као Конаковић да перемо прозоре

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09.10.2026 16:16

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Саво Минић
Фото: ATV

Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске, рекао је да Српска има уговор с лобистичким кућама у Сједињеним Државама које су у овој земљи легалне, те да у складу с тим не може бити спорна сарадња с њима с циљем промоције истине о Републици Српској и залагању за правичност.

"Да, имамо уговор. Шта је спорно? Нисмо хтјели да то радимо као (министар спољних послова у Савјету министара) Елмедин Конаковић, односно да перемо прозоре за 350.000 долара или измишљамо нешто", рекао је Минић одговарајући на питања новинара у Бањалуци.

Он је истакао да је потребно да се чује истина о Републици Српској.

"Ништа није спорно. Тај уговор има ознаку тајности", рекао је Минић.

Он је додао да је уговор са лобистичким кућама у САД сада постао сметња због политичког дебакла у ФБиХ, те геостратешког губитка свега што је имало политичко Сарајево.

"Овдје је све јасно као дан. Док год смо ми 'лоши момци', док год ми добијамо санкције, не бранимо се и примамо батине – то је све у реду. Оног момента када изађемо са истином и покажемо је на Менхетну у Њујорку, нађемо пријатеље и кажемо да желимо само правичност – онда је то проблем", рекао је Минић, преноси "Срна".

Он је додао да Српска ради на свим странама и на свим плановима.

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