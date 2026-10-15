Минић: Изузетна част и велика одговорност, бићу предсједник свих грађана

Аутор:АТВ редакција
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Побједник на изборима за предсједника Републике Српске Саво Минић истакао је да му је изузетна част, али и велика одговорност да буде предсједник свих грађана.
"Од мог Шамца јужно до Требиња и западно Новог Града сваки педаљ Српске ми је важан", навео је Минић у Шамцу, гдје присуствује прослави изборне побједе.
Како каже, поносан је на свој Шамац.
"Хвала мојој породици, родбини, комшијама и пријатељима на огромној подршци и повјерењу", написао је Минић на Иксу.
Поносан сам на свој Шамац! Хвала мојој породици, родбини, комшијама и пријатељима на огромној подршци и повјерењу. Изузетна ми је част, али и велика одговорност, да будем предсједник свих грађана. Од мог Шамца јужно до Требиња и западно Новог Града сваки педаљ Српске ми је важан. https://t.co/Um6MN4PMT2— Саво Минић (@minic_savo) October 15, 2026
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