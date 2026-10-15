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Минић: Изузетна част и велика одговорност, бићу предсједник свих грађана

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15.10.2026 20:09

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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Побједник на изборима за предсједника Републике Српске Саво Минић истакао је да му је изузетна част, али и велика одговорност да буде предсједник свих грађана.

"Од мог Шамца јужно до Требиња и западно Новог Града сваки педаљ Српске ми је важан", навео је Минић у Шамцу, гдје присуствује прослави изборне побједе.

Како каже, поносан је на свој Шамац.

"Хвала мојој породици, родбини, комшијама и пријатељима на огромној подршци и повјерењу", написао је Минић на Иксу.

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Тагови :

Саво Минић

Република Српска

Шамац

Избори 2026

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